Про що говорить помічниця Блінкена з Лавровим: Білий дім зробив заяву, згадавши Україну

15 грудня 2021 , 04:34
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Джерело:

Укрінформ

Помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід наразі перебуває у Москві. Там вона має розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Речниця Білого дому Джен Псакі поспілкувалася з журналістами, яких дуже цікавили теми розмови Донфрід та Лаврова. І розкрила деякі подробиці, хоча офіційних повідомлень про результати зустрічі ще не було.

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Про що говорять Донфрід та Лавров

У Білому домі розповіли, про що доручили поговорити представниці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити наше занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією Росії поблизу України,
– заявила речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі.

Загалом, за словами Псакі:

  • Пані Донфрід поїхала до Росії, аби повідомити тамтешньому керівництву про занепокоєння США через силову ескалацію біля України.
  • Також представниці Держдепу дали завдання наголосити Лаврову на неприпустимості такої ескалації.
  • А ще Карен Донфрід переговорах із представниками російської влади окремо заявить про готовність Вашингтона до участі у дипломатичному розв'язанні конфлікту на Сході України.

Речниця Білого дому нагадала й про те, що напередодні Донфрід підтвердила керівництву України відданість США суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

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Автор: Олесь Друкач