Байден у Києві чітко сказав російському мерцю, що він програє, – Подоляк

21 лютого до України з офіційним візитом прибув президент США Джозеф Байден. Його виступ став потужним зверненням до кремлівського агресора і чітко показав, що той обов'язково понесе відповідальність за все скоєне.

Про це 24 Каналу розповів Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Американський лідер наголосив, що демократія ніколи не покине Україну.

Дивіться також Байден "розчавив" Путіна, приїздом у Київ він показав, хто є хто, – Яковенко

Ще рік тому світ готувався до того, що Київ впаде, а у своїй промові Джо Байден сказав: "я щойно побував в Києві. І я вам скажу – Київ стоїть. Київ вільний”.

Це він прямо, стоячи в нас, в серці України, говорить суб'єкту, на прізвище Політичний Мрець, мовляв, "дивись тут буде демократія, є, була і буде, а ти програєш у будь-якому випадку, і ми тебе притягнемо до відповідальності",

– додав Подоляк.

Путін відповість за все скоєне

Подоляк зауважив ще одну потужну фразу американського лідера, яку той виголосив у Варшаві. Байден сказав, що з України ніколи не піде демократія і Україна завжди буде вільною.

Виступ Джо Байдена чітко дав зрозуміти Путіну, що той врешті опиниться перед судом і йому доведеться пояснювати, з яким Заходом він воює, вбиваючи цивільне населення України, йому доведеться пояснювати "хто він і що він таке", наголосив Подоляк.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Головні тези з виступу Джо Байдена