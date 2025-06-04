"Примус до капітуляції": дипломат пояснив план Кремля щодо переговорного процесу з Україною

Російські ЗМІ опублікували "меморандум" про закінчення війни. У цьому документі ворог демонструє свою неготовність до перемир'я.

Дипломат і історик Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу розповів, що "меморандум" Росії є ультиматумом і механізмом окупації України. У ньому йдеться про повне роззброєння і, фактично, повну здачу України Росії.

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Про що свідчать заяви Кремля та "меморандум"

Цей документ навіть приблизно не схожий на документ, призначений для ведення переговорів.

Насправді це не переговори, а механізм затягування,

– сказав Роман Безсмертний.

Він додав, що Росія постійно піднімає планку й висуває ультиматуми. Вона використовує тиск Вашингтона на Україну, щоб роззброїти її.

"Я сподівався, що на цьому рівні вони вже відкинуть так звані "першопричини" ультиматуму Вашингтону й ультиматуму Брюсселю – маю на увазі НАТО. Але, однак, очевидно, у Москві помітили, що їхні відносини з Вашингтоном і Брюсселем загострюються, і тому, ймовірно, це буде наступний етап", – зазначив дипломат.

Він наголосив, що така логіка призведе до того, що Україна, Брюссель і Вашингтон заявлять про непродуктивність і контрпродуктивність дій російської сторони, а також про припинення переговорного процесу як деструктивного з боку Росії.

На думку дипломата, ситуації у Стамбулі вже було достатньо, щоб заявити про деструктивну поведінку Росії – про те, що вона поширює документи не як інструмент домовленостей, а як ультиматум. Росія, зокрема через склад неправомірної делегації, теж зриває переговори.

Тобто все зрозуміло: це не майданчик для ухвалення рішень, це не делегація для ухвалення рішень, це не документи для ухвалення рішень. Цих трьох речей достатньо, щоб заявити про деструктивність і неконструктивність російської сторони – і залишити їх при своїх інтересах,

– сказав Роман Безсмертний.

Він підкреслив, що з меморандуму чітко видно: про жодну зустріч щодо перемир’я принципово не йдеться. Якби Росія справді прагнула діалогу, подібні документи не поширювалися б.

Безсмертний додав, що проте це ще один капкан, у який сам себе загнав Путін: він розраховував розірвати єдність між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном. Насправді ж цим лише зашкодив собі. І вже нині очевидно, що реакція – спільна реакція Брюсселя, Києва й Вашингтона – розтрощить усі зусилля Кремля.