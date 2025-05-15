Не все так просто: яку позицію Путін намагається донести світові зараз

Путін, не приїхавши до Туреччини, підважує авторитет Дональда Трампа. Адже той заявляв, що буде присутній на переговорах, а згодом був змушений це спростовувати.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький. За його словами, для Дональда Трампа це справді незручна ситуація і тепер йому доведеться чинити тиск на Владіміра Путіна.

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Погрози на Путіна не діють

Бо коли Путін надсилає до Стамбула на переговори сумнівних представників, які буцімто мають говорити від імені російського диктатора, це означає лише одне – Путін не зацікавлений у мирі. Він не має наміру домовлятися заради завершення війни.

Або він просто загрався. Потрібно вже визначатися і змінювати тактику. Це також означає, що всі ці погрози, які звучать від Трампа, більше не діють. Настав час перейти від слів до реальних кроків – тих, які справді можуть вплинути на хід війни в Україні,

– зазначив Городницький.

Він наголосив, що Путін намагається диктувати свої умови. Зараз він не виглядає як той, хто відстає – навпаки, поводиться як гравець, який прагне керувати процесом. Він висуває ультиматуми, торгується за території, які нібито має отримати від України.

Важливо! Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що під час переговорів між Україною та Росією, які мають відбутися 16 травня в Стамбулі, сторони зможуть домовитися про припинення вогню. Втім, у ЗМІ він зізнався, що не покладає великих надій на ці перемовини.

Політичний аналітик також додав, що Росія домагається скасування санкцій, щоб знову мати змогу заробляти на нафті. Вона хоче повернутися до заробітків, які мала до війни. При цьому прагне почуватися впевнено на власному континенті – як диктатор, що може вказувати Європі й Україні.

США мали б посилити тиск на Росію

Городницький підсумував, що Путін не може просто відступити від цих умов – бо не має ресурсів. Тому він знову повертається до звичних методів шантажу класичного прийому шантажистів: "Дайте мені викуп – за те, що я вже вкрав".

До слова, 15 травня в Туреччині мали відбутися перемовини щодо всеосяжного припинення вогню між Україною та Росією. У той час як Україна прибула з делегацією найвищого рівня, Володимир Путін відправив до Стамбула представників "низького рівня". Президент Зеленський заявляв, що, ймовірно, ця делегація не має достатніх повноважень для врегулювання конфлікту.

Напередодні цих перемовин у США заявили, що посилять санкційний тиск на Росію, якщо вона відмовиться брати участь у переговорах у Стамбулі. Втім наразі Росія не демонструє готовності до конструктивного діалогу. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Анкарі заявив, що настав час для США посилити тиск на Росію. Він також зазначив, що до цього моменту саме Україна зазнавала більшого тиску з боку Сполучених Штатів.