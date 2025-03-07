Про що Україна говоритиме на зустрічі зі США в Ер-Ріяді та чи будуть там росіяни: відповідь МЗС

Наступного тижня Україна проведе зустріч з представниками США в Саудівській Аравії. Стало відомо, про що йтиме мова на майбутніх переговорах в Ер-Ріяді.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про зустріч України та США в Саудівській Аравії

11 березня заплановані переговори України та Сполучених Штатів у Ер-Ріяді. Спецпредставник Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що під час зустрічі сторони можуть обговорити початкове припинення вогню та перші кроки для врегулювання конфлікту.

У МЗС України розповіли, що порядок денний на українсько-американській зустрічі у вівторок містить питання двосторонніх відносин між країнами, стратегічного партнерства і його подальшого розвитку та інші.

У центрі розмови буде шлях України до миру. Саме цього, за словами речника МЗС, Україна прагне від початку повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський запланував конкретні кроки для врегулювання конфлікту, зокрема припинення ракетних ударів та атак на морі.

Консультації у Саудівській Аравії плануються двосторонніми. До діалогу залучена лише Україні та США, російських представників там не має бути.

Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни,

– зазначив Георгій Тихий.

Українсько-американський діалог триває. Керівництво держави цінує підтримку Сполучених Штатів, їхнього президента та Конгресу. У МЗС додають: стосунки між Україною та США – це в першу чергу стратегічне партнерство.