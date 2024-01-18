Україна отримає багато САУ Caesar і не тільки: про що говорили Зеленський та Макрон
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Після перемовин президент України розповів про допомогу, яку Сили оборони отримають від Франції.
Володимир Зеленський подякував Франції за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція". В її рамках французькі партнери оголосили зобов’язання виготовити для України десятки передових артилерійських систем Caesar у 2024 році та боєприпаси до них.
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Що розповів Зеленський
Президент України також повідомив, що він обговорив з французьким лідером ситуацію на фронті на оборонні потреби нашої держави, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Зеленський наголосив на важливості посилення української ППО.
Також він подякував французькому бізнесу за інвестиції в Україну та готовність їх збільшувати попри війну. Ще Зеленський проінформував Макрона про початок підготовки Глобального саміту миру, до участі в якому важливо залучити якнайширше коло країн.
Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7,
– додав Зеленський.
Що сказав Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров подякував своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню за керівництво в ініціативі "Артилерійська коаліція".
Дефіцит боєприпасів – дуже актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Артилерійська коаліція націлена на розв'язання цього питання,
– зауважив глава Міноборони України.
Він закликав посилити обороноздатність нашої держави, щоб захистити вільний світ від російської агресії.
Умєров із посиланням на Лекорню повідомив, що Франція поставить Силам оборони 6 САУ Caesar найближчими тижнями. Також Франція здатна виготовити 72 додаткові САУ для України цього року.
Франція підтримує Україну
- Глава Міноборони Франції нещодавно повідомив, що Париж постачатиме ЗСУ авіабомби AASM щомісяця. Їх адаптують під українські винищувачі радянського виробництва.
- Також Себастьян Лекорню анонсував виробництво 78 САУ Caesar для Сил оборони. Україна вкладе у їхнє створення частину своїх коштів, щоб прискорити процес.
- Раніше Еммануель Макрон заявив, що планує відвідати Україну в лютому. Французький лідер хоче ухвалити безпекову угоду, а також привезти військову допомогу.