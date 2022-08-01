Про теракт в Оленівці, зерно та зброю: Зеленський 1,5 години розмовляв із Макроном

Україна підтримує постійний діалог з Францією. Володимир Зеленський проінформував у телефонній розмові Еммануеля Макрона про ситуацію на фронті.

Про це 1 серпня повідомили в Офісі Президента. Зазначили, що розмова президентів була предметною і тривала півтори години.

До теми Макрон назвав росію "імперською колоніальною державою"

"Зеленський відзначив важливу роль Парижа й особисто Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Зеленський також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року", – зазначили в ОП.

Про що говорили президенти

Зеленський розповів Макрону про останні кроки України у протидії російській агресії. Також обговорили ситуацію на фронті

Ми ведемо війну проти справжньої держави-терористки. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього,

– заявив Зеленський.

Крім цього, лідери країн обговорили безпекову співпрацю, безпекову допомогу від Франції, потребу в сучасному озброєнні, макрофінансову підтримку та повоєнну відбудову України.

Зеленський під час розмови з Макроном / Фото Офісу Президента

Питання воєнних злочинів