Про український флот та безпеку на морі: Зеленський зустрівся з Джонсоном

У Нью-Йорку президент Зеленський зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Лідери держав обговорили зміцнення партнерства між Києвом та Лондоном.

Джонсон та Зеленський позитивно оцінили дію угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

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Помітні результати дії угоди про стратегічне співробітництво

Президент України сказав, що помітні конкретні результати. Наприклад, двосторонній товарообіг за перше півріччя зріс на 70%.

Одним з найважливіших питань зустрічі була безпека на Сході України та в Чорноморсько-Азовському регіоні. Президент України подякував британському прем'єру за підтримку.

Британія та Україна співпрацюватимуть у питанні флоту

Зеленський та Джонсон домовились взаємодіяти у розвитку оборонних спроможностей України, а також у зміцненні українського флоту.

Володимир Зеленський передав Борис Джонсону список із 450 українців, яких незаконно утримує Росія. Раніше такий самий список від глави держави отримав і Джо Байден.

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Які теми ще підняли Джонсон та Зеленський:

Взаємодія у сфері енергетики, зокрема атомної.

Виклики через "Північний потік-2" – як геополітичної зброї Росії.

Зеленський запросив Джонсона відвідати Україну.

Зеленський напередодні виступив на Генасамблеї ООН

Зазначимо, що президент України перебуває у США з офіційним візитом. 22 вересня глава держави виступав на сесії Генасамблеї ООН. Зеленський говорив про війну на Донбасі та порушення Росією міжнародного права. Також він наголосив на необхідності змін в Організації Об'єднаних Націй – яка потребує "оживлення".