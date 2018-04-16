Pro новини: Повернення Донбасу очима Авакова. Нульова декларація в Грузії

У випуску програми "Pro новини" за 16.04 – план міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо визволення окупованих територій на Донбасі суперечить плану Президента України Петра Порошенка. Політичний експерт Бачо Корчілава у студії 24 Каналу розповів, що нульова декларація в Грузії значно покращила економіку в країні, вона виросла в 2,5 рази.

Також у програмі: У районі метро "Лісова" у Києві чоловік напідпитку кинув людям під ноги гранату.



США можуть ввести нові санкції проти Росії.



У Києві п’яний співробітник автомийки вкрав автомобіль кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука.