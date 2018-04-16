Pro новини: Повернення Донбасу очима Авакова. Нульова декларація в Грузії
У випуску програми "Pro новини" за 16.04 – план міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо визволення окупованих територій на Донбасі суперечить плану Президента України Петра Порошенка. Політичний експерт Бачо Корчілава у студії 24 Каналу розповів, що нульова декларація в Грузії значно покращила економіку в країні, вона виросла в 2,5 рази.
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Джерело: 24 Канал
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