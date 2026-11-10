"В останній день свого життя? Ні": Зеленський відповів, чи зміг би пробачити Путіна

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість будь-якого вибачення для очільника Кремля. Він заявив, що не зміг би пробачити Володимира Путіна навіть в останній день свого життя.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в Данії.

Які подробиці?

Президент підкреслив необхідність повної відповідальності російського суспільства за розпочату війну. За його словами, громадяни сусідньої держави й досі не усвідомлюють власної ролі як агресора та намагаються перекладати провину.

Президент переконаний, що кожен злочин неодмінно отримає належну оцінку міжнародної спільноти та правосуддя.

Це вже справа судів та історії,

– зазначив президент, коментуючи наслідки дій вищого військово-політичного керівництва Росії.

Він наголосив, що не пробачив би Путіна навіть в останній день свого життя. А щодо питання ймовірного "примирення" росіян та українців Зеленський сказав таке: "Я не впевнений, що їм справді потрібне це прощення. Вони не можуть усвідомити, що є агресорами. Адже йдеться не про щось абстрактне. Вони вбили цілком конкретну кількість людей у цілком конкретних містах. Вони катували людей, завдавали страждань цілком конкретним людям. (..) Саме тому йдеться про цілком конкретні речі. Має бути переслідування винних, мають бути відповіді за скоєне. Вбивць потрібно знайти, і вони мають понести відповідальність".

Переговори та викривлена реальність Кремля

Відповідаючи на запитання журналістів щодо готовності провести прямі переговори та сісти за один стіл із лідером Кремля, глава держави звернув увагу на світоглядну прірву між сторонами.

Він зауважив, що російський диктатор і росіяни "живуть в іншій реальності", через що сприйняття дійсного стану справ на фронті та в політиці залишається повністю спотвореним пропагандою.

Нагадаємо, раніше ми писали, як російська сторона на переговорах поширювала неправдиві заяви про ситуацію на Донбасі.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Зеленський наголошував, що Кремль відкидає звичайні формати дипломатії, тож для досягнення справедливого миру на агресора необхідний скоординований міжнародний тиск.