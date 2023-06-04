Результат – незадовільний: що показала перевірка укриттів у Києві та як повідомити про проблему

У Києві проінспектували 1078 укриттів. На жаль, результат перевірки – незадовільний.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін 4 червня заслухав результати роботи комісії по ревізії укриттів Києва за перший день роботи. У деякі інспектори навіть не змогли потрапити.

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Результат інспекції – незадовільний

Камишін розповів, що станом на 8 ранку перевірили 1078 об'єктів. З них половина є неробочими, тобто вони або не готові до використання, або комісія не змогла їх відкрити.

З недовірою сприйняв те, що половина були відчиненими та признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були зачиненими. А коли ми їх таки відчиняли, то вони виявлялись непридатними для використання,

– зазначив міністр.

За його словами, команда пояснила високий відсоток відчинених і готових до використання укриттів за перший день перевірки тим, що більшість перевірених сховищ були в школах, дитсадках і лікарнях, а там ситуація є трохи кращою ніж загалом по місту.

Також Камишін повідомив, що у телеграмі запустили чат-бот відкрий_укриття , в якому можна самостійно оцінити найближче сховище. Киян просять долучитись до ревізії.



Результат перевірки укриттів у Києві / Інфографіка Олександра Камишіна

Укриття повинні бути придатними до використання

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що зранку 4 червня всі побачили перші результати перевірки укриттів у Києві.

Результат, на жаль, незадовільний, але це був вже очікуваний результат через те, що ми бачили численні скарги, які надходили за ці доби,

– зауважив Кулеба.

За його словами, тут важливо чітко розділити та сказати про те, що місцева влада, звичайно, є повністю відповідальною за облаштування укриттів найпростіших або іншого класу. Проте найголовніше, що бюджет Києва повністю дозволяє привести у відповідний стан максимальну кількість укриттів та бомбосховищ.

"І це необхідно було зробити. Тому зараз треба максимально швидко приймати оперативні рішення для того, щоб алгоритм відповідний для міста Києва щодо доступу людей в укриття і до їхнього стану був максимально швидко прийнятий та реалізований. Щоб це було зроблено настільки швидко, наскільки це буде оцінено людьми, як нормальна та ефективна робота", – наголосив заступник голови ОП.

Він додав, що зараз:

немає розуміння алгоритму, хто відповідає за те, щоб люди потрапили в бомбосховище,

немає автоматичного доступу через певні qr-коди або карточки, попри те, що технології дозволяють зробити будь-який варіант такого доступу,

виникає багато питань щодо того, а як же їх тримати відкритими, щоб туди не заходили зайві люди.

"Це все прописано в нас і в законодавстві, і в нормативних документах. Це просто все необхідно терміново привести до ладу, щоб всі люди чітко розуміли, де розташовані їхні укриття, як туди потрапити й що там нормальні умови, де люди можуть перебувати певний час", – підсумував Кулеба.

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Зачинене бомбосховище у Києві: коротко