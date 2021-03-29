Італія в центрі хаосу: що підриває спроби вакцинувати Європу

Поставки вакцин – це лише половина справи. Насправді проблем в італійській програмі вакцинації ще дуже багато. Одна з головних – бюрократія.

Бюрократична інертність, перекладання відповідальності та логістичні проблеми – все це серйозно позначається на боротьбі з коронавірусом в Європі. В Італії основний тягар несе старше населення, наголошує NYT.

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Італія як поганий приклад

Мер Кремони, італійського міста на півночі країни, де боляче вдарила перша хвиля коронавірусу, отримав дзвінок. Йому повідомили, що місцевий центр вакцинації від COVID-19 – пустий. Локальна система запрошень на щеплення провалила інформування серед старших містян, сказав Джанлука Галімберті.

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Це поставило під загрозу 500 доз вакцини, бо якщо їх не вколоти, то доведеться викидати. Волонтери та міські чиновники активізувались. Інший мер заповнив автобуси людьми та просто привіз їх у центри щеплень.

Лише 1 з 5 італійців за 80 років отримали дві дози. 5% 70-річних вакциновані хоча б раз. В Італії – найстаріше населення на всьому континенті. Прем'єр-міністр Маріо Драґі наголосив про необхідність прискорювати темпи у своєму виступі в Сенаті.

"Був персонал, були вакцини, не було людей, – пояснив Джанлука Галімберті. – Ситуація була поганою тижнями". Подібні ситуації відбуваються по всій країні – владі не вдається надати уколи літнім людям, які їх дуже чекають. Темп вакцинації в Європі – неймовірно повільний, якщо порівнювати з США та Британією.

Наразі, багато літніх людей в Італії залишаються без своїх вакцин / Фото The Local

Тимчасова зупинка використання деякими країнами вакцини Astra Zeneca – на яку робили основну ставку – це лише один індикатор. Кампанія гальмується занадто великою обережністю, поганими угодами та порушеними зобов'язаннями з боку фармкомпаній, які створюють дефіцит.

Картина настільки погана, що ЄС був змушений заборонити експорт на шість тижнів. Але навіть такий різкий крок не здатний вирішити всіх проблем, з якими зіткнулося розгортання вакцин в Європі.

В Італії основні помилки зачепили старших, тобто найбільш вразливе населення. Серед європейських "локомотивів" Італія має найвищу смертність від коронавірусу. За два місяці з початку вакцинації, її вдалося лише трохи знизити, що змусило знову вводити локдаун з 15 березня 2021. Поширення вакцин в цій країні на одному рівні з Францією та Німеччиною, трохи позаду Іспанії.

Пошук причини проблем

Італійці, які пройшли через стільки поганого з коронавірусом, наразі шукають причини останнього лиха. На самому початку у грудні, італійські лікарі отримували щеплення вакциною Pfizer. Італія показала приклад всій Європі.

Але подальша ідея означала використання дешевшої Astra Zeneca, яку легше зберігати. З нею вже тоді були пов'язані скандали: недостатні поставки, сумніви у її ефективності та безпеці. Італія разом з іншими країнами ЄС тимчасово зупинила її використання через побоювання тромбів після вакцинації (таке сталося у кількох випадках).

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Американські регулятори відзначили: компанія могла сфальсифікувати дані, щоб показати вакцину більш ефективною, ніж насправді. Італійська організація, що відповідає за сертифікацію ліків, постановила – Astra Zeneca може бути використана, але "для обмеженого кола осіб 18-55 років". Питання, наскільки добре вона працює зі старшими людьми, все ще відкрите.

Італія вирішила використати Astra Zeneca, але тепер має проблеми / Колаж FT

Отже, Італія почала імунізацію вчителів, прокурорів, юристів та персоналу госпіталів. Люди похилого віку залишилися без ін'єкцій, коли смертність ще дуже висока. В один день померла 551 людина – рекорд з січня. Маріо Драґі не залишив це без уваги: "Дехто нехтує своїми старенькими заради груп, які кажуть про свою пріоритетність. Вони використовують силу контрактів і домовленостей".

Тоскана – регіон, який зазвичай пишається своєю медичною системою. Але всього 6% повністю вакцинованих 80-річних. Через це регіональні лідери написали лист, в якому вказали – "Неефективність веде до смерті". Деякі старенькі навіть почали приймати ліки з відчаю, бо зареєструвалися на щеплення ще два місяці тому.

Коли затримки почалися, у нас ще було багато літніх людей без вакцин. Ідея спочатку щепити лише людей зі сфери охорони здоров'я зробила вірус більш смертельним,

– сказав NYT Маттео Вілла, дослідник з Італійського Інституту міжнародних політичних досліджень

Ґвідо Бертолазо – ексочільник Служби цивільної безпеки Італії, який зараз відповідає за вакцинацію у Ломбардії – вважає причиною нездатність діяти у надзвичайній ситуації: "Коли ви плануєте, то маєте знати де взяти вакцину, за який час, скільки саме, кожен тиждень. В Італії ми не дуже гарно плануємо".

Можна було уникнути логістичних та організаційних помилок. Натомість вони загальмували розгортання та збурили італійців. У тій же Ломбардії, багатому північному регіоні ()та епіцентрі спалаху) палати інтенсивної терапії досі заповнені. Там лежать громадяни, які можуть скоро померти – як символ помилок.

Суворі наслідки, швидкі дії

Головний чиновник сфери охорони здоров'я Ломбардії подав у відставку ще в січні 2021 року. Його критикували за нездатність відкликати лікарів з новорічних свят для розповсюдження вакцин.

Місцева інтернет-платформа для запису на вакцинацію працювала з помилками: вона повністю заповнювала дані на певний час, залишаючи інші слоти пустими. Людей запрошували поїхати для вакцини у далекі міста. "Це проблема, яку ми намагаємось подолати. Думаю, до кінця березня все буде добре", – сказав Ґвідо Бертолазо.

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Повільна вакцинація (не лише, але й через грошову суперечку) призвела до падіння минулого уряду та появи Маріо Драґі, якого вважають дуже компетентним політиком. Зміни почалися відразу: чиновника, відповідального за вакцинацію, звільнили та замінили на генерала армії Франческо Фільоло, який вже мав досвід логістики.

Тепер за щеплення буде відповідати армія / Фото La notizia giornale.it

Він – вже з посадою верховного комісара по ситуації з COVID-19 – централізовано мобілізував армію як солдат, так і вакцинаторів (куди тепер входять навіть дантисти) Це відхід від традицій, де багато рішень приймалося місцевими лідерами. Але перші дози таки поїхали на південь країни. Новий план передбачає підняття темпу щеплень зі 170 тисяч на день до півмільйона. Італія вже використала 85% наявних у неї доз.

Використовуючи свої зв'язки в ЄС як ексголова ЄЦБ (Європейський центральний банк), Драґі домігся покарання для фармкомпаній, які не виконали своїх контрактних зобов'язань.

Через це голова уряду закликав збільшити домашнє виробництво вакцин. Обіцянка була дана амбітна: провакцинувати 80% італійців до вересня 2021. Але лишається питання: чи попадуть щеплення у потрібні руки?