Путін постійно тасує генералів: яка насправді мета диктатора
Проблеми в російській армії все більше просочуються в інформаційне середовище. Не вдається вже приховувати незадоволення навіть генералів. Тому Владімір Путін починає просто їх замінювати і/або ліквідовувати.
Про це 24 Каналу розповів Владислав Селезньов – військовий експерт. За його словами, російський диктатор почав дуже хвилюватись за свою владу. Особливо його паніка зросла після заколоту Євгенія Пригожина.
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Днями генерал-майора Івана Попова, керівника 58-ї армії, звільнили з посади. Усе через те, що він скаржився на проблеми в російській армії та успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку.
Очевидно, що процеси, які дедалі частіше трапляються в Росії та російській армії, пов'язані з відсутністю успіхів на фронті. Вони діють за принципом вагнерівських штурмів, шаблонами, які є не працюють на війні,
– зазначив Владислав Селезньов.
Окупанти зазнають шалених втрат, хоч російська пропаганда намагається це приховувати. Але у військовому середовищі добре розуміють ситуацію зсередини щодо тенденцій та обсягів втрат.
Путін намагається укріпити диктатуру
Ці процеси, звісно ж, не додають впевненості й породжують зневіру, відчай в лавах окупантів. Але рано говорити, що російська армія повністю зруйнована Вони ще мають чималий потенціал. Зокрема, багато є й генералів: частина пройшла бойові дії в Сирії, частина воює в Україні.
"Путін пам'ятає, хто був у фаворі під час Чеченської кампанії. Для того, щоб це не повторилось, він проводить "тасування колоди" російських генералів. Щоб жоден з ним не набув зайвої популярності", – наголосив військовий експерт.
Натомість Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов навряд чи мають повагу у військовому середовищі. Однак Владімір Путін досі наляканий заколотом Пригожина, тож починає мститися генералам, які причетні до планування. Диктатор зараз намагається посилити свою владу.
Владислав Селезньов про ситуацію всередині російської армії: дивитись відео
Перші результати наступу гратимуть важливу роль
Тим часом ситуація на фронтах досі є складною. На тлі того, що є баланс сил та засобів, жодна зі сторін не мають можливості панувати на всіх ділянках водночас. Десь Сили оборони тиснуть на ворога, десь окупаційна армія намагається тиснути на наші позиції.
В перспективі ми можемо розраховувати на серйозні результати першого етапу контрнаступу. Адже він спрямований на те, щоб максимально зруйнувати бойовий потенціал окупаційної армії,
– зауважив Селезньов.
Звільнення окупованих територій є завданням наступних етапів наступу. Зараз же надважливо знищити якомога більше ворожої техніки й російських окупантів відповідно.
Це ще більше допоможе дестабілізувати ситуацію всередині російської армії.
Російські генерали зникають: що відомо
- Вже три тижні як ніхто не бачив Сєргєя Суровікіна. Він зник одразу після заколоту Пригожина і досі не з'явився на публіці. У виданні WSJ повідомили, що зараз його та 15 інших високопоставлених військових допитують в Москві. За повідомленнями джерел, Суровікін справді знав про плани Пригожина, але не допомагав йому із заколотом.
- Зникають, так би мовити, й інші генерали, однак вже зі своїх посад. Не винятком став й Іван Попов. Його доповідь про більш-менш реальний стан речей в російській армії дуже не сподобалась Герасимову, тому його звільнили.
- Після цього Попов, наслідуючи Пригожина, опублікував аудіоповідомлення, де розповідає більше деталей про справи в армії. Зокрема, заявив про "масову загибель і каліцтва" російських окупантів. Своїм звільненням він дуже не задоволений.