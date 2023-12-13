Країна просто розвалиться: чи можлива повна економічна блокада Росії

Часто кажуть про те, що санкції проти Росії взагалі не працюють. Але таке твердження не є правдивим: вони дають результат, попри те, що очікування були дещо іншими. Повного краху Росія б зазнала при економічній блокаді з боку Заходу.

Економічна ситуація в Росії зараз доволі цікава – відбувається зростання економіки, але й посилюється інфляція. Чому так відбувається в ефірі 24 Каналу детально пояснив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Чому економіка Росії демонструє зростання

У виданні The Economist опублікували статтю, в якій, посилаючись на оцінки експертів, пишуть, що економіка Росії може не витримати державних витрат, які постійно ростуть. Причиною цьому є низький попит та ріст інфляції.

Тобто фактично російська економіка не може витримати того, що сильно зростає, як би це не було парадоксально.

Економіка Росії арифметично справді зростає. Але коштом чого це відбувається? Так сталося тому, що Росія взяла величезні кошти з держбюджету, вливши ці кошти у військово-промисловий комплекс для створення танків, ракет тощо,

– зазначив Сергій Жирнов.

Виробивши умовний танк, створюється додаткова вартість, яка увійде в річний ВВП країни. Однак при цьому далі з цим танком не відбудеться нічого іншого, крім як поїздка на фронт, де його, найпевніше знищать.

Тож гроші, які начебто створили додаткову вартість, одразу ж будуть втраченими.

"Все у війні влаштовано саме так – це абсолютно невиробничі витрати. Але це лише з одного боку", – зауважив ексспівробітник КДБ.

Як мобілізація призводить до інфляції

З іншого боку, для війни потрібна не лише техніка, але й люди. Оскільки мало росіян хоче йти на війну, їх туди заманюють великими грошима. Раніше вони могли заробляти 20 тисяч чи отримувати 10-тисячну допомогу з безробіття. Зараз же росіянам, тобто їхнім сім'ям виплачують 200 тисяч рублів – фактично десятимісячну зарплату.

Через те, в регіонах, у яких ніколи раніше не було грошей, починають їх отримувати. Кошти одразу потрапляють на споживчий ринок, а на ньому автоматично починають рости ціни. Так і з'являється інфляція.

Чи можуть Росії влаштувати економічну блокаду

До того ж курс рубля впав. Це завжди добре для експортерів, бо за кожен долар чи євро за кордоном, вони отримують більше рублів. Але є й зворотний бік медалі.

"Росія нічого не виробляє, крім нафти та газу. Тому здебільшого усе завозять. Побутові товари на 80% чи 90% імпортні. А імпорт подорожчав. Тож виходить, що по цифрах щось і збільшилось, але через інфляцію, подорожчання рубля та імпорту російська економіка – у плачевному стані", – пояснив Жирнов.

До того ж з ринку Росії почали виходити значущі іноземні фірми. Власне, стало просто менше чого купувати. Усе це є наслідком західних санкцій, і, власне, показником того, що вони працюють.

Інша справа, що нам би хотілось, аби санкції вводили не градуйовано, а щоб проти Росії влаштували економічну блокаду. Тобто сказали, що з 1 січня жоден товар з Росії не може бути вивезений, а жоден іноземний товар в Росію – ввезений. Тоді за 3 місяці країна б розвалилася б,

– наголосив Жирнов.

А оскільки влаштувати таку економічну блокаду дуже складно, то рішення знаходять саме у введенні санкцій.

Боротьба з обходом санкцій

Крім того, поступове накладання санкцій на Росію призводить до пошуку шляхів їхнього обходу. Відповідно західні країни починають боротися ще й з цим.

Зокрема, зараз почали вводити санкції проти фірм з ОАЕ, Китаю, Індії тощо.

Нарешті західні фінансисти, після двох років великої війни, звернули увагу на те, що у Киргизії раптом зовнішня торгівля виросла у 5000 разів. Це не означає, що Киргизія стала могутньою країною. Це означає, що вона купує все, що Росія не може купити напряму, а потім здійснює реекспорт,

– зауважив Жирнов.

Однак цьому зараз намагаються протидіяти.

До слова, показовим є й факт жебракування Владіміра Путіна по Північній Кореї, Ірану, Китаю та інших країнах. Адже самостійно Росія не може впоратись зі своїми потребами у виробництві зброї.

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