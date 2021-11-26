Проблеми з генерацією сертифіката у Дії: у Мінцифри розповіли про причини

У Мінцифри кажуть, що вже виправили найпоширеніші помилки, які виникали при генерації COVID-сертифікатів у Дії. Проте часом проблеми у людей таки з'являються: здебільшого через неуважність лікарів.

Детально про це розповів інтерв'ю 24 каналу керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Він зауважив, що команда Дії виправила складнощі з Дія-підписом та верифікацією.

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Залишились лише випадки з помилками лікарів

Основне, що залишилося, це помилка лікаря – технічна або від втоми, від великого навантаження, або внесене неперевірене джерело, коли інформацію переносили десь з листочка,

– пояснив Банік.

Дія бере дані з електронної системи охорони здоров'я, отож, якщо там інформація – некоректна, то і застосунок не може відобразити правильні дані. Банік запевнив, що доступ до цієї інформації – закритий.

Дані зберігають у захищеній частині сховища

На смартфоні вони (дані – 24 канал) зберігаються у захищеній частині сховища, там де операційна система, щоб не було ніякого доступу. Тобто не там де фотографії й музика, а в захищеній частині. І відповідно COVID-сертифікат зберігається на телефоні, всі дані там,

– додав представник Мінцифри.

Джерелом усієї інформації є державні реєстри.

За словами Мстислава Баніка, можливо, вже найближчим часом у Дії генеруватимуть результати ПЛР-тестів. Частина лабораторій вже перебувають у пілотному проєкті.

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