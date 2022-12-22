Росія дістає із запасів зняті з озброєння ракетні комплекси, – Жданов
У мережі з'явилися фото уламків від ракети "Луна-М", яку запустили росіяни. Колись і у нас була така система, та її зняли з озброєння понад 10 років тому.
Проте в армії держави-агресорки вона залишилася. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.
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Це ракета без мізків. Вона не є високоточною, яка летить просто балістичною траєкторією,
– наголосив Жданов.
Він додав, що:
- максимальна дальність – від 20 до 70 кілометрів;
- коефіцієнт кругового відхилення – 700 метрів.
"Потрапити такою ракетою в об'єкт практично неможливо. До речі, росіяни її теж знімали з озброєння. Але, судячи з того, що вони витягують усе, що можна витягти, мабуть, вона знята зі зберігання, і в запасниках десь ці ракети залишилися", – припускає військовий експерт.
Потужні деталі від Жданова про російську зброю: дивіться відео
Як наголосив Жданов авіація вважається потужнішою, тому що вона може мати набагато більше ракетно-бомбове навантаження, відтак може здійснювати, зокрема, килимові бомбардування – брати цілі площі, які випалюються. При цьому реактивна артилерія теж може, каже військовий експерт, але все-таки у неї боєприпаси мають меншу кількість вибухової речовини.
"Наприклад, HIMARS має 90 кілограмів вибухової речовини. Натомість штурмовики можуть внести 100, 150 та 200 кілограмові авіабомби", – відзначає Жданов.
З іншого боку, продовжує він, 12 снарядів РСЗВ "Смерч" одразу накривають величезну площу, а літак – може відпрацювати лише один об'єкт.
Тож тут дуже складно порівнювати. На мій погляд, 50 на 50. Авіація потужніша в умовах групового удару. Якщо ж говорити про поодинокий – питання спірне,
– акцентував військовий експерт.
Щодо дальності застосування, звичайно ж, авіація перевершує – за відсутності ППО або за наявності можливості подолання систем ППО противника. "Тому що для авіації це може бути квиток в один кінець. Вона може просто не досягти мети на ту глибину, яку ставиться завдання", – стверджує Олег Жданов.
Військовий експерт зауважує, що у російсько-українській війні авіація застосовується виключно у межах лінії фронту. Жодна зі сторін практично не залітає за лінію фронту, а намагається завдавати вогневих ударів по противнику з тієї частини території, яку контролює – росіяни зі своїх позицій, ми зі своїх.
"Все залежить від обставин. Хтось за якихось обставин потужніший, хтось слабший", – резюмував Жданов.
Останні втрати ворога
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 100 тисяч особового складу. Крім того, за 9 місяців російські загарбники втратили стільки військової техніки, скільки не втрачали у будь-якій іншій війні за час існування Росії.
- ЗСУ завдали вогневого ураження зосередження особового складу й техніки противника в районі Горлівки Донецької області 17 грудня. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців ворога, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформацію щодо поранених уточнюють.
- Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два – типу "Ланцет-3".
- Українські ракетники й артилеристи уразили 3 пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.
- За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області, а також на Донеччині в районах: Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка.