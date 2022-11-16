Біля Томська уже десятки могил мобілізованих: росіяни обурюються

На одному з кладовищ у Вороніно, що поблизу Томська, з'явилося кілька десятків могил російських військових та мобілізованих. Усі вони загинули у війні з Україною, яку Росія сама ж розв'язала.

Ба більше, там уже сформована алеї загиблих, які самі ж прийшли у чужу країну вбивати українців. Така інформація появилася у російському ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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"Алея загиблих"

У росЗМІ повідомляють, що найраніша дата загибелі похованих там окупантів – 26 лютого 2022 року, найпізніша – 3 листопада. При цьому деякі поховані були ліквідовані доволі оперативно: похований Роман Полонський виїхав із Томська в Україну 30 вересня, а 24 жовтня вже загинув.

Серед похованих зокрема є й "миротворець" з Нагірного Карабаху та правоохоронець, який кошмарив місцеве населення. Так, майор поліції, який похований на "алеї загиблих", відомий місцевій громаді тим, що складав численні протоколи на громадських працівників за так звані несанкціоновані мітинги та пікети. В ЗМІ зазначили, що невідомо, як на фронті в Україні опинився їхній правоохоронець.

На багатьох могилах зазначається, що росіяни загинули "під час виконання службового обов'язку", однак не зазначається за яких обставин.

Росіяни обурюються

Звісно ж, у дописі росіяни обурюються, що багато з похованих "загинули, не воюючи" через те, що не пройшли жодного дня навчання у навчальних центрах та не мали поряд "відважного справжнього командира". А те, що їхали ці "герої" загарбувати чужу державу, вбивати та катувати мирне населення – їх взагалі не турбує.

Найжахливіше, що нам розповідають казки про те, що все в них добре, що бойовий дух у бійців чудовий, що армія піклується про них,

— обурилася в мережі росіянка.

Також вона обурилася, що місцева влада не повідомляє про загибель мобілізованих, боячись громадського резонансу. І це при тому, що біля могил військових на томському цвинтарі у Вороніно "майорить величезна кількість прапорів".

Незрозуміло, щоправда, що дивує росіян у швидкій загибелі їхніх мобілізованих, адже про погане забезпечення говорили ще й до початку "часткової" мобілізації. Також ще з початку повномасштабного вторгнення українці дали чітко зрозуміти, що здаватися без бою не будуть, а всіх, хто переступатиме кордон зі зброєю – чекатиме незавидна доля.

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Про погану екіпіровку росіян відомо давно. Днями появився й черговий відеодоказ неймовірно "якісних" бронежилетів та захисних касок. Так, мобілізований показав, що у виданому йому бронежилеті пластина у зроблена з матеріалу, схожого на кераміку та має дірку, ймовірно, від удару ножем. А шолом можна буквально роздовбати рукою.

Інший окупант назвав своє перебування на війні "виживанням". У черговому перехопленні ГУР він розповів, що попри складні умови мобілізованих їхні командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних підопічних.

Не дивно, що з таким забезпеченням та підготовкою гине росіян щодня чимало. За даними Арестовича ця цифра сягає щонайменше 100 мобілізованих за добу.

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