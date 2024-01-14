Брак ліків і не тільки: у розвідці Британії проаналізували, як війна вдарила по медицині Росії

Розвідка Великої Британії в останньому звіті оцінили, як впливає активна воєнна кампанія Росії проти України на життя громадян країни-агресорки. У відомстві підкреслили, що у росіян є великі проблеми у медичному секторі.

Зокрема, російські громадяни стикнулися з браком лікарських засобів. Таким чином війна проти нашої держави суттєво вдарила по російській системі охорони здоров'я.

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У росіян проблеми з ліками через війну в Україні

У британській розвідці, з посиланням на російські ЗМІ, зазначили, що населенню країни-агресорки важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні. Представники відомства також зазначили, що у Росії спостерігають дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії.

Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових,

– оцінили у розвідці.

Там також наголосили, що уряд Росії також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні. Це робиться через брак медичного персоналу та фінансові труднощі у країні-агресорці.

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