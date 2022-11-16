У Владивостоці знайшли застреленим полковника, який працював з мобілізованими

На тлі жахливого забезпечення та відправлення на фронт майже непідготовлених мобілізованих росіян, у військових частинах Росії все більше росте незадоволення. Нещодавно вони принизили свого офіцера, а тепер появилась інформація, що застреленим знайшли полковника.

Трапилось це у Владивостоці. Відомо, що загиблий був заступником начальника Тихоокеанського Вищого Військово-Морського Училища та начальником відділення технічного забезпечення із Владивостока.

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Цікаві обставини смерті

Вадим Бойко, а саме так звали полковника, відповідав за роботу з новим "гарматним м'ясом". Що цікаво, місцеві російські ЗМІ повідомляють, що полковник самоліквідувався. Однак засумніватися у цьому дає не лише відсутність передсмертної записки.

Полковника знайшли у власному кабінеті застреленим у груди. Ба більше, очевидці повідомляють, що чули щонайменше 5 пострілів, що важко втілити при спробі самогубства.

В мережі також кепкують з такого припущення російських ЗМІ:

П'ять пострілів у груди. Звичайно, самогубство.

Мабуть, родичі 155 бригади морпіхів привітання передали. Чи бойові комари.

Ну що за криворука росня, навіть застрелитись з перших чотирьох спроб не можуть.

Мобілізовані у Росії почали принижувати своїх офіцерів

У Кубинці нещодавно через показовий огляд військ, влаштований для керівництва, відбувся конфлікт, під час якого один з мобілізованих різко розкритикував командирів. За його словами він не розуміє, навіщо вони заповнюють документи про амуніцію, якої не вистачає. Адже насправді нічого не видають.

Також він розкритикував стройовий крок, якому їх навчали, аж він ніяк не знадобиться на фронті в Україні. Також "пройшовся" і по стрільбам. Він кричав, що насправді в Росії лише імітують стрільби та навчання, примушуючи стріляти по вигаданій піхоті, адже навіть спеціальних мішеней нема.

Під час конфлікту росіянин почав принижувати старшого офіцера, перейшов на крик, а потім взагалі вдарив його кулаком у груди.

У Росії зростають бунтарські настрої: останні новини

Все більше росіян не хоче особисто брати участь у війні проти України. Вони частіше висловлюють своє незадоволення та бунтують. Так, нещодавно новосибірські мобілізовані, які опинилися на першій лінії фронту, написали рапорти про відмову від боїв та здали зброю. Своє рішення вони пояснили не гуманними причинами, а тим, що вважають свою підготовку недостатньою.

Ситуацією в армії обурені не лише мобілізовані, а й генерали. Опозиційний політолог Аббас Галлямов вважає, що "в якийсь момент" це невдоволення може отримати "політичне звучання".

Також назріває й жіночий бунт, адже дружини військових невдоволені роботою генералів. Вони вважають, що ті кидають їхніх чоловіків без підготовки, спорядження та навіть їжі на вірну смерть.

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