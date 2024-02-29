Причин для радості небагато: як росіяни відчули на собі наслідки війни
У Росії стверджують про зростання добробуту росіян. Мовляв, і зарплати зросли, і людям живеться чудово. Однак насправді рівень життя у Росії не підвищується.
Безумовно, війна, яку веде Росія, має незліченну кількість негативних наслідків для неї ж. Детальніше про них 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик.
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Яка ситуація з грошима у Росії
Федеральна служба державної статистики Росії відзвітувала про нібито небачене зниження бідності і збільшення російських зарплат. Тим часом росіяни чомусь скаржаться на зменшення доходів через війну, ціни, які ростуть з кожним днем та неможливість дозволити собі базові продовольчі товари. Подібну думку, згідно з соцопитуваннями, висловили 33% росіян.
Глибинний народ Росії звик страждати та жити погано, вважаючи це нормою. Цього Захід не розуміє, бо думає, що якщо в Росії почнуть жити погано, то народ збунтується. Але це його звичний стан протягом багатьох століть,
– зазначив Геннадій Гудков.
Росіяни настільки звикли жити погано, що, власне, погіршення рівня життя зараз не спонукатиме їх щось змінити. Хоч ззовні життя у Росії не надто змінилося – товари з магазинів не зникли, таксі працюють, різноманітні послуги надають.
"У Росії величезні гроші йдуть у виробничий сектор: оборонний комплекс, підприємства, які забезпечують війну. Можна сказати, що у Росії зараз "виробничий бум", але він не матиме довгострокових наслідків, не призводить до покращення життя, бо все одразу йде на знищення", – пояснив Гудков.
Тож рублеві зарплати й справді різко зросли, однак ними намагаються "заманити" людей на роботу в оборонному комплексі. Крім того, зросли не лише зарплати, але й ціни, а от цінність рубля впала.
На рівень життя це може не надто сильно вплинуло, але це компенсує витрати, яких зазнають через війну. Тобто гроші, які вкладають у війну, проникають на інші ринки,
– додав політик.
Так, наприклад, військові, які отримують зарплати, надсилають гроші сім'ям, а вони, своєю чергою, їх витрачають у магазинах, на ремонти тощо. У такий спосіб збільшується кількість грошей у тому чи іншому секторі економіки.
Росія страждає від ударів по НПЗ: що відомо
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про наслідки ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, "санкції від СБУ" скоротили експорт російських нафтопродуктів на 1/3. Для кращого розуміння, 55% російського бюджету – це і є валютний виторг від експорту нафтопродуктів.
- Нагадаємо, що 21 січня відбувся удар по нафтовому терміналі в Усть-Лузі. Пожежу гасили майже дві доби, а сам об'єкт виведений із ладу на невизначений строк. На його відновлення можуть піти місяці.
- Для Росії болючим також був удар по морському терміналу в Туапсе. Він належить Туапсинському нафтопереробному заводу, через порт якого вивозять нафту на експорт. Зароблені гроші, очевидно, вкладали у війну.