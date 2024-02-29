Причин для радості небагато: як росіяни відчули на собі наслідки війни

У Росії стверджують про зростання добробуту росіян. Мовляв, і зарплати зросли, і людям живеться чудово. Однак насправді рівень життя у Росії не підвищується.

Безумовно, війна, яку веде Росія, має незліченну кількість негативних наслідків для неї ж. Детальніше про них 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик.

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Яка ситуація з грошима у Росії

Федеральна служба державної статистики Росії відзвітувала про нібито небачене зниження бідності і збільшення російських зарплат. Тим часом росіяни чомусь скаржаться на зменшення доходів через війну, ціни, які ростуть з кожним днем та неможливість дозволити собі базові продовольчі товари. Подібну думку, згідно з соцопитуваннями, висловили 33% росіян.

Глибинний народ Росії звик страждати та жити погано, вважаючи це нормою. Цього Захід не розуміє, бо думає, що якщо в Росії почнуть жити погано, то народ збунтується. Але це його звичний стан протягом багатьох століть,

– зазначив Геннадій Гудков.

Росіяни настільки звикли жити погано, що, власне, погіршення рівня життя зараз не спонукатиме їх щось змінити. Хоч ззовні життя у Росії не надто змінилося – товари з магазинів не зникли, таксі працюють, різноманітні послуги надають.

"У Росії величезні гроші йдуть у виробничий сектор: оборонний комплекс, підприємства, які забезпечують війну. Можна сказати, що у Росії зараз "виробничий бум", але він не матиме довгострокових наслідків, не призводить до покращення життя, бо все одразу йде на знищення", – пояснив Гудков.

Тож рублеві зарплати й справді різко зросли, однак ними намагаються "заманити" людей на роботу в оборонному комплексі. Крім того, зросли не лише зарплати, але й ціни, а от цінність рубля впала.

На рівень життя це може не надто сильно вплинуло, але це компенсує витрати, яких зазнають через війну. Тобто гроші, які вкладають у війну, проникають на інші ринки,

– додав політик.

Так, наприклад, військові, які отримують зарплати, надсилають гроші сім'ям, а вони, своєю чергою, їх витрачають у магазинах, на ремонти тощо. У такий спосіб збільшується кількість грошей у тому чи іншому секторі економіки.

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