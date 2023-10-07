Логістичні проблеми російських окупантів: чи врятує їх нова траса в Маріуполь

Через "бавовну" на Кримському мосту у росіян ускладнилася логістика до тимчасово окупованого Маріуполя. Тому вони почали будувати нову об'їзну дорогу та пряме залізничне сполучення.

Але це особливо не допоможе окупантам. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

Дивіться також Логістика паралізована: росіяни панічно пришвидшують будівництво залізниці з Маріуполя

Логістичні проблеми росіян

Маріуполь для російських окупантів є важливим військово-логістичним хабом, зазначив Забавін. Туди йдуть необхідні вантажі, які далі розприділяються за напрямками.

"Все, що йде з Ростовської області, проходить через Новоазовськ і йде в Маріуполь. Далі прозприділяється за напрямками: на тимчасово окуповані території Запорізької області, зокрема Бердняськ, і частина йде на Вугледарський напрямок", – пояснив він.

Дмитро Забавін про проблеми росіян з логістикою: дивитись відео

Крім цього росіяни крадуть і вивозять маріупольське зерно. Тому їм не вистачає потужностей уже існуючої траси і треба розширювати логістичний напрямок. Але додаткові шляхи навряд чи допоможуть окупантам.

"Не думаю, що дасть їм суттєві успіхи, тому що вся територія маріупольського району в межах досягання "бавовни" і відповідно щоб там не будували окупанти – у них однаково виникатимуть проблеми", – резюмував депутат.

Де росіяни будують логістичні шляхи: основне