Поки Росія хоче заморозити Україну: в Бурятії – масове вимкнення електроенергії, надворі -25

Росія без щодня методично обстрілює критичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити нас не лише світла, а й тепла у домівках. Також вона не забуває кричати, що світ без її енергоресурсів зимою просто замерзне.

Ба більше, вона випустила не один пропагандистський ролик, на яких зображує наскільки жахливо холодно у світі без неї. Однак при своїх погрозах світові російська влада абсолютно забула про власний же народ, який у шалених "мінусах" має проблеми з електроенергією. Черговий такий випадок трапився й в Улан-Уде, про що повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Замерзає багатотисячне місто

Так, у цьому місті, яке є найбільшим містом республіки Бурятія, та яке має населення у понад 400 тисяч осіб, відбулося масове відключення електроенергії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що відключення світла відбулося у центрі, а також на котельнях окремих мікрорайонів.

Такі перебої призвели не лише до темряви у домівках росіян та закладах, а й до відсутності води та падіння параметрів теплоносіїв. І це при тому, що за вікном там від -25 і нижче. З повідомлень ЗМІ також відомо, що така ситуація у місті – не вперше.

Відбулося ще одне технологічне порушення, центр міста знову потрапив під вимкненням. Наразі ще одна бригада енергетиків спрямована на відновлювальні роботи. Час відновлення поки що не відомий. Бригади працюють,

– повідомили у росЗМІ.

Людей виганяють на вулицю

Через відсутність світла у місті не працюють магазини та торгові центри, а людей за добротою душевною виганяють на мороз.

Відвідувачів виганяють, усі на вулиці стоять. А на вулиці -30, дуже холодно,

– розповіла місцева жителька.

Тож російській владі впору було б не розв'язувати війни та погрожувати світові глобальними катастрофами, а зайнятися проблемами у власній же державі та забезпеченням гідного життя власного ж народу.

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