У росіян великі проблеми на Херсонщині: аналітики розкрили деталі

В Інституті вивчення війни розповіли про те, з якими проблемами стикнулися російські окупанти в Херсонській області. Зокрема, у звіті йдеться про те, що у військових армії противника є безліч скарг.

Росіяни не мають достатньої кількості РЕБів для боротьби з тою кількістю українських безпілотників, які діють у цьому районі.

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Проблеми ворожої армії

Російські військові на лівобережжі Херсонщини скаржаться на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, ППО, вогневу підтримку та РЕБ.

У звіті ISW зазначили, що відомий пов'язаний з Кремлем російський воєнний блогер стверджував, що протягом останніх двох місяців командири рідше віддавали накази підрозділам проводити руйнівні штурми.

Як повідомляють, це сталося після того, як командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський замінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро".

Мілблогер заявляв про те, що водночас багато проблем зберігаються і погіршуються.

Так, військові армії противника, які діють поблизу Кринок на Херсонщині, не можуть поцілити в українські літаки та гелікоптери, оскільки командування не дає своєчасного дозволу на збиття цілей.

Також стало відомо, що російським командирам необхідно по кілька годин, аби схвалити артилерійські удари. Вони вимагають від підрозділів надіслати координати цілей і відео- чи фотопідтвердження, перш ніж схвалювати удари.

За словами мілблогера, російські сили не мають достатньо систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для того, щоб боротися з кількістю українських безпілотників, які діють у цьому районі.

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