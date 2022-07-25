Британська розвідка озвучила основну дилему для російських командирів

Більшість боїв на Херсонському напрямку та Донбасі минають для окупантів без досягнень. Зараз російське командування – перед вибором – посилювати наступ на Сході чи захист на Півдні.

Таку інформацію оприлюднила розвідка британського Міністерства оборони. Раніше про негативні настрої в армії росії розповідали і в українському ГУР.

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Бої на Донбасі та Херсонщині – безрезультатні для росіян

Британська розвідка зауважує – посилитись для наступу на Донбасі та для оборони на Південнобузькому напрямку у російських військ можливостей нема. Саме тому вибір треба робити.

В окупантів – дуже багато пошкодженої техніки

Ще 18 липня 2022 року біля хутора Барвінок Бєлгородської області розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту військової техніки. Це – на відстані 10 кілометрів від українського кордону.

На заводі було щонайменше 300 пошкоджених машин. Зокрема, бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.

Таким чином, окрім кадрових проблем, росія зіткнулась з ремонтом та знищенням тисяч бойових машин.

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Українська розвідка про ситуацію в армії окупанта: коротко

У розмовах, які перехопило ГУР Міноборони, окупанти скаржаться, що командування налаштоване більше рятувати техніку, аніж особовий склад.

У росії масово відмовляються підписувати контракти на військову службу. Військові побоюються, що одразу опиняться на війні в Україні.

Проте від планів противник не відмовляється. До кінця липня росія хоче сформувати 16 нових батальйонів, наразі є 8.

Голова ГУР Кирило Буданов наголосив, що, попри всі плани окупантів, Україна вирішить все воєнним шляхом.

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