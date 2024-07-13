Без цього ворогу стає дуже складно: яке слабке місце армії Росії

Російська армія на війні в Україні втратила пораненими та вбитими понад 70 тисяч людей за минулі 2 місяці. Про це повідомили в Міноборони Великобританії. Сили оборони України продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде озвучив думку 24 Каналу, що слабкі місця російської армії у війні проти України – артилерія й жива сила. Це те, що за короткий термін відновити вкрай складно.

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Артилерія – бог війни

Рустамзаде зауважив, що техніки в російської армії недостатньо. Без її наявності вести бойові дії дуже складно. З його слів, на скільки швидко окупанти зможуть відновити свої стратегічні резерви, за тиждень чи 3 місяці, й буде залежати тривалість наступу російської армії.

"Артилерія називається в російській військовій школі богом війни. Жива сила – це теж суттєвий ресурс, без якого проблематично. Його складно відновити у короткий термін, бо солдати мають бути навчені. Основна бойова діяльність російської армії на фронті – це штурмові дії. Для цього потрібні підготовлені, вмотивовані воїни, які вміють стріляти, це солдати з досвідом", – озвучив військовий аналітик.

Втрати противника за добу

Загальні бойові втрати російської армії за добу станом на 13 липня 2024 року орієнтовно склали: