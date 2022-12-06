Чи були проблеми зі світлом у Молдові після масованої атаки: енергетики зробили заяву
Джерело:NewsMaker
Під час масованої атаки росіян 5 грудня одна з ракет впала у Молдові. Наразі загроза відключення електроенергії в країні минула.
Про це повідомили в державному підприємстві Moldelectrica. У компанії також зазначили, що вони взагалі не фіксували знеструмлень споживачів цього дня.
Читайте також Які типи ракет Росія запустила по Україні, що відбувається на фронті: головне з Генштабу
Невелике падіння напруги все ж було, проте воно не нашкодило
Енергетики розповіли про ризики відключень споживачів від світла у Молдові після масованих атак на Україну. Вони заявили, що цього разу перебоїв вдалося уникнути й знеструмлень не було.
Щоправда, о 14:26 і 14:30 таки зафіксували невеличке падіння напруги у деяких вузлах. Проте воно не було критичним і згодом усе прийшло в норму.
Запас потужності в молдовській енергосистемі допоміг нам уникнути падіння частоти мережі й відключення споживачів від електроенергії,
– пояснили в Moldelectrica.
Зверніть увагу Чи має Росія достатньо літаків для майбутніх ударів по Україні: що кажуть у ЗСУ
Що відомо про падіння ракети в Молдові 5 грудня
- У понеділок, 5 грудня, росіяни влаштували чергову масовану атаку на територію України. Після початку повітряної тривоги почали надходити повідомлення про вибухи в різних регіонах країни.
- Під час повітряних боїв одна з ракет знову впала в Молдові. Місцеві ЗМІ писали, що мовиться про ракету типу С-300, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
- Секретар РНБО Олексій Данілов висловив свою впевненість щодо того, що ракета належить Росії. Варто зауважити, що одразу після інциденту російського дипломата Олега Васнєцова вигнали з країни.
- Вибухотехніки дослідили небезпеку ракети, що впала. Вони переконані, що ризиків вибуху немає.