Чи були проблеми зі світлом у Молдові після масованої атаки: енергетики зробили заяву

6 грудня 2022, 08:46
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Джерело:

NewsMaker

Під час масованої атаки росіян 5 грудня одна з ракет впала у Молдові. Наразі загроза відключення електроенергії в країні минула.

Про це повідомили в державному підприємстві Moldelectrica. У компанії також зазначили, що вони взагалі не фіксували знеструмлень споживачів цього дня.

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Невелике падіння напруги все ж було, проте воно не нашкодило

Енергетики розповіли про ризики відключень споживачів від світла у Молдові після масованих атак на Україну. Вони заявили, що цього разу перебоїв вдалося уникнути й знеструмлень не було.

Щоправда, о 14:26 і 14:30 таки зафіксували невеличке падіння напруги у деяких вузлах. Проте воно не було критичним і згодом усе прийшло в норму.

Запас потужності в молдовській енергосистемі допоміг нам уникнути падіння частоти мережі й відключення споживачів від електроенергії,
– пояснили в Moldelectrica.

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Що відомо про падіння ракети в Молдові 5 грудня

  • У понеділок, 5 грудня, росіяни влаштували чергову масовану атаку на територію України. Після початку повітряної тривоги почали надходити повідомлення про вибухи в різних регіонах країни.
  • Під час повітряних боїв одна з ракет знову впала в Молдові. Місцеві ЗМІ писали, що мовиться про ракету типу С-300, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов висловив свою впевненість щодо того, що ракета належить Росії. Варто зауважити, що одразу після інциденту російського дипломата Олега Васнєцова вигнали з країни.
  • Вибухотехніки дослідили небезпеку ракети, що впала. Вони переконані, що ризиків вибуху немає.
Автор: Лілія Траспетрихіна