Продали по 2 квитки на місце: новий скандал в Укрзалізниці
20 грудня 2021 , 09:18Читать новость на русском
Джерело:Українська служба інформації
В Укрзалізниці розгорівся новий скандал. В один з плацкартних вагонів продали більше квитків, ніж в ньому є місць.
Одразу на 5 місць продали по 2 квитки. Це сталось 19 грудня у потязі і №026 сполученням "Одеса – Рахів"
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Чому продали більше місць
Забагато місць продали у 5 вагоні потяга. Пасажири мали по два однакових квитки. До слова, їхати по двоє на полиці "пощастило" дітям.
Провідник пояснив, що непорозуміння могло виникнути через скасований напередодні потяг. Він пообіцяв зв'язатися з начальником поїзда і розсадити "зайвих" пасажирів на вільні місця. Люди вже поскаржилися в "Укрзалізницю".
Пасажирам продали по 2 квитки на місце / Фото "Українська служба інформації"
Інші скандали в Укрзалізниці
- Нещодавно в одному з вагонів потяга Лисичанськ – Ужгород тамбур засипало снігом. Ймовірно, так вийшло через щілини в дверях.
- У жовтні 2021 року також виник скандал із квитками. Пасажирам продали квитки на вагони, яких просто не було. Людям довелося їхати 12 годин сидячи по 3 – 4 осіб на одному місці.
- Влітку у Запоріжжі на станції Укрзалізниці жінку з двома дітьми майже виганяли з платного залу підвищеного комфорту. Там заявили, що нібито дітям у залі "заборонено спати".