Продали по 2 квитки на місце: новий скандал в Укрзалізниці

20 грудня 2021 , 09:18
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Джерело:

Українська служба інформації

В Укрзалізниці розгорівся новий скандал. В один з плацкартних вагонів продали більше квитків, ніж в ньому є місць.

Одразу на 5 місць продали по 2 квитки. Це сталось 19 грудня у потязі і №026 сполученням "Одеса – Рахів"

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Чому продали більше місць

Забагато місць продали у 5 вагоні потяга. Пасажири мали по два однакових квитки. До слова, їхати по двоє на полиці "пощастило" дітям.

Провідник пояснив, що непорозуміння могло виникнути через скасований напередодні потяг. Він пообіцяв зв'язатися з начальником поїзда і розсадити "зайвих" пасажирів на вільні місця. Люди вже поскаржилися в "Укрзалізницю".


Пасажирам продали по 2 квитки на місце / Фото "Українська служба інформації"

Інші скандали в Укрзалізниці

  • Нещодавно в одному з вагонів потяга Лисичанськ – Ужгород тамбур засипало снігом. Ймовірно, так вийшло через щілини в дверях. 
  • У жовтні 2021 року також виник скандал із квитками. Пасажирам продали квитки на вагони, яких просто не було. Людям довелося їхати 12 годин сидячи по 3 – 4 осіб на одному місці.
  • Влітку у Запоріжжі на станції Укрзалізниці жінку з двома дітьми майже виганяли з платного залу підвищеного комфорту. Там заявили, що нібито дітям у залі "заборонено спати".
Автор: Ольга Музика