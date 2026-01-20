24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Продовольча система у світі руйнується

Це складне завдання. Поточна продовольча система вже руйнується. Приблизно 673 мільйони людей щоночі лягають спати голодними. У 2025 році ми стали свідками двох голодоморів (у Газі та Судані), кожен з яких був спричинений конфліктами, кліматичними потрясіннями та стрімким зростанням цін на продукти харчування. Водночас 1,66 мільярда гектарів, 60% з яких є сільськогосподарськими угіддями, деградували саме через ті методи, на які ми покладаємося, щоб прогодувати світ.

Глобальний голод виникає не через брак потужностей для виробництва достатньої кількості їжі, а частково через нашу нездатність ефективно виробляти її та рівномірно розподіляти. Конфлікти та нестабільність залишаються домінантними причинами голоду у 20 країнах і територіях, в результаті чого майже 140 мільйонів людей зіштовхуються з гострою продовольчою нестачею.

За останні 33 роки стихійні лиха завдали сільськогосподарських втрат у всьому світі приблизно на 3,26 трильйона доларів – в середньому 99 мільярдів доларів щорічно, або приблизно 4% світового сільськогосподарського виробництва. Нещодавні сплески цін на продукти харчування, зумовлені пропозицією, призвели до того, що десятки мільйонів людей майже за одну ніч опинилися в стані голоду. Найгірше, що це не одноразові потрясіння. Вони є новою нормою.

Протягом десятиліть сільськогосподарський сектор добре реагував на збільшення попиту, вирощуючи високоврожайні культури та використовуючи більше всього: більше добрив, більше пестицидів і більше води. Однак ця тенденція призвела до непотрібних відходів, забруднення річок, деградації ґрунту та викидів дедалі більшої кількості парникових газів (ПГ).

Нам потрібно знайти кращий шлях, і наука може показати нам його. Ми вже маємо знання та інструменти для оптимізації того, що ми використовуємо, та диверсифікації того, що ми вирощуємо.

Як врятувати світ від голоду?

Одним із пріоритетів є підвищення ефективності. Між 1990 і 2020 роками використання добрив зросло на 46%, а використання пестицидів подвоїлося. Але лише 30 – 60% поживних речовин у добривах та 20 – 70% пестицидів ефективно поглинаються – решта змивається в річки, деградує ґрунт або викидає парникові гази.

На щастя, дослідження показують:

оптимізація використання азоту може підвищити врожайність до 19% та скоротити використання добрив на 15 – 19%;

покращене управління пестицидами – завдяки точному обприскуванню, біопестицидам та моніторингу залишків – зменшує хімічні втрати, одночасно зберігаючи біорізноманіття;

агроекологічні практики, такі як міжрядне вирощування, сівозміна та інтеграція дерев у сільськогосподарські системи, ще більше покращують здоров'я ґрунту, знижують залежність від ресурсів та зміцнюють довгострокову стійкість.

Наступним пріоритетом є диверсифікація продовольчої системи. Десятиліття зростання продуктивності призвели до небезпечної залежності лише від трьох культур. Пшениця, рис і кукурудза зараз забезпечують більшу частину калорій у світі. Така залежність від монокультур створює глибоку вразливість до шкідників, хвороб та зміни клімату.

Рішення криється в культурах, які ми маргіналізували. Традиційні та недостатньо використовувані види – витривале просо, багаті на поживні речовини бобові, місцеві фрукти, міцний ямс – пропонують достатнє харчування поряд та стійкість до зміни клімату.

Ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, такі як "Розумне майбутнє харчування" (в Азії) та "100 культур для Африки", демонструють, як ці "забуті" культури можуть одночасно розширювати раціон, збільшувати доходи фермерських господарств та відновлювати деградовані ґрунти.

Зрештою, ми повинні масштабувати ефективні технології. Аналіз даних та інструменти точного землеробства вже змінюють сільське господарство.

Дрони можуть сіяти насіння та вносити дані з надзвичайною точністю.

Платформи штучного інтелекту можуть використовувати супутникові знімки для надання індивідуальних рекомендацій у режимі реального часу.

Роботи можуть виявляти бур'яни для цілеспрямованого обприскування, уникаючи необхідності повсюдного застосування гербіцидів.

Цифрові аналізи ґрунту та метеостанції можуть допомогти у прийнятті щоденних рішень.

Блокчейн-системи можуть пов'язувати дрібних фермерів із прозорими та відстежуваними ринками.

Масштабування цих інструментів вимагатиме значних інвестицій у сільськогосподарські дорадчі служби (для просування досвіду), суттєвих науково обґрунтованих змін у політиці та платформ обміну знаннями, щоб допомогти фермерам оптимізувати витрати. Постійні інновації повинні бути включені в місцеву практику, що вимагає більшої співпраці між урядами, інвесторами, приватним сектором та фермерами.

Мета зрозуміла: сільське господарство повинно виробляти більше з меншими витратами – більше врожаю на краплю, більше калорій на кілограм добрив і більше поживних речовин на гектар.

Це вимагає заміни універсальних промислових пакетів стійкими, контекстно-специфічними системами, точно налаштованими на місцеві ґрунти, водні режими, культури та клімат.

Дослідження, що фінансуються державою, повинні лідирувати там, де ринки не мають достатньої кількості ресурсів, щоб забезпечити рівний доступ до точного землеробства, тоді як приватні інновації продовжують масштабувати те, що працює.

Навіть за умови повторення конфліктів, посухи та ринкового хаосу, стабільне виробництво та доступні ціни можливі. Стійкі ґрунти, диверсифіковане вирощування сільськогосподарських культур та точне управління є ключем до успіху.

Світ, де майже всі добре харчуються, фермери процвітають, ґрунти відновлюються, води чисті, біорізноманіття відновлюється, а агропродовольчі системи викидають мінімальну кількість парникових газів, – не є утопією. Це реалістична винагорода за прийняття іншої сільськогосподарської моделі, перш ніж стара зазнає краху.

Єдине питання полягає в тому, чи використовуємо ми вже наявні знання, науку та перевірені інструменти. Майбутні покоління не питатимуть, чи існували ці рішення; вони питатимуть, чому нам знадобилося так багато часу, щоб їх впровадити. Вибір за нами, і він починається з втілення науки в реальну практику.