24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

США вже втручалися у внутрішні справи країн

Але в усіх цих попередніх випадках існувала критична відмінність від захоплення Ніколаса Мадуро. Минулі дії США, навіть коли вони були цинічними та керованими лише реальною політикою, мали інший вигляд.

Під час холодної війни американська демократія та інституції, якими б недосконалими вони не були, все ж були кращими за радянські репресії. До Дональда Трампа президенти США могли правдоподібно стверджувати, що захищають демократію та підтримують "порядок, заснований на правилах". Водночас самі США все ще мали інституції для контролю виконавчої влади та санкціонування іноземного втручання.

Так, маскування завжди було тонким. У кількох випадках – таких як повалення Патріса Лумумби в Демократичній Республіці Конго в 1960 році, державний переворот 1953 року проти прем'єр-міністра Ірану Мохаммеда Моссадка та підтримка жорстоких диктатур по всій Латинській Америці – захист демократії був не більш ніж евфемізмом.

Але в цих випадках незаконну діяльність ЦРУ зрештою розслідував Сенат, як-от на відомих слуханнях Комітету Черча 1975 року. Оскільки інституції та політичні норми США були набагато надійнішими, ніж сьогодні, нагляд з боку Конгресу не міг бути зупинений чи скасований. ЦРУ стримали, принаймні на деякий час.

Силове усунення Мадуро є чимось новим, частково тому, що інституції США стали набагато слабшими та менш демократичними, а також тому, що з них зняли маску легітимності. Все, що залишається, це егоїстичний, вузький власний інтерес.

Захоплення Мадуро було не захистом венесуельців, а просуванням інтересів США

Безперечно, Мадуро був жорстоким диктатором, який пригнічував населення Венесуели, зруйнував економіку, фальсифікував вибори, а також ув'язнював і вбивав політичних опонентів. Human Rights Watch (яка, звичайно, не є рупором уряду США) та ООН задокументували значну кількість позасудових страт, санкціонованих Мадуро. Майже вісім мільйонів людей втекли з Венесуели, щоб уникнути його правління терору та економічної некомпетентності.

Однак, ще належить з'ясувати, які докази насправді має адміністрація Трампа на підтвердження свого твердження про те, що Мадуро був наркобароном. Часті розмови Трампа про венесуельську нафту та гроші, які нібито мають заробити американські компанії, сигналізують усім, що йдеться не про допомогу пересічним венесуельцям чи зміцнення демократії.

Мовилося про відверте просування інтересів США та американських корпорацій. Той факт, що адміністрація тимчасово підтримала віцепрезидентку Мадуро, Делсі Родрігес, а не опозиційних політиків, які мали найбільшу громадську підтримку на минулих виборах, ще раз підтверджує це тлумачення.

Звичайно, боротьба з комунізмом під час Холодної війни також стосувалася інтересів США, як і культивування клієнтських режимів, таких як у ДРК (за часів Мобуту Сесе Секо) та Чилі (за часів військового правління Піночета). Але ситуація змінюється, коли суперечки про покращення життя народу країни повністю відкидаються і залишаються лише фінансові мотиви.

Більше того, все це відбувається в той час, коли США переживають власну кризу демократії. Руйнування інституцій Трампом ще більше ускладнює уявлення про те, що він та його поплічники коли-небудь будуть притягнуті до відповідальності за своє беззаконня. Однак, коли країна здатна в односторонньому порядку скидати іноземних лідерів на власний розсуд, єдиними обмеженнями для неї мають бути власні.

Отже, ось вам і "порядок, заснований на правилах". Цей термін імпліцитно мав на увазі, що правила встановлюватимуться та значною мірою виконуватимуться США, які грали свою природну роль світового гегемона. Але сьогодні США не є гегемоном.

Їхня м'яка сила значно зменшилася за останні кілька десятиліть, особливо після приходу Трампа, а Китай став надійним економічним, військовим та технологічним суперником. Це означає, що будь-яке бачення порядку, заснованого на правилах, має бути підкріплене новим підходом.

То що робити з неефективними урядами інших країн?

Філософ Майкл Волцер запропонував одну з можливостей. Понад 45 років тому він стверджував, що в міжнародних відносинах слід виходити з презумпції, що правителі в кожній державі є "легітимними". Сам факт того, що народ мириться зі своїм урядом, і що уряд виник з власної історії та культури країни, повинен спонукати сторонніх припустити, що "існує певна "відповідність" між спільнотою та її урядом".

Звичайно, будуть випадки, коли презумпція виявиться неспроможною, наприклад, якщо уряд здійснює геноцид проти власного народу. Але суть у тому, що має бути висока планка для відхилення позиції за замовчуванням.

Більше того, процес висновку про втрату урядом легітимності має бути багатостороннім і, бажано, здійснюватися через певну чітко визначену наднаціональну інституційну структуру. Це питання не повинно вирішуватися в односторонньому порядку однією країною. А саме рішення має бути незалежним від будь-яких рішень (військових чи інших), що з нього випливають, щоб жодна окрема установа не могла виступати в ролі прокурора, судді та ката.

Генеральна Асамблея ООН чи Рада безпеки можуть бути готові до цього завдання, а можуть і ні. Якщо ні, то знадобиться нова міжнародна інституція.

У будь-якому разі, рівновага до Трампа була нестійкою, оскільки дозволяла США односторонньо судити про легітимність інших урядів і діяти проти них. Трамп зняв маску і довів цю реальність до межі. Якщо і коли ми досягнемо посттрампівського світу, нам слід пам'ятати ці уроки та прагнути створити глобальний порядок, який ґрунтується на здорових філософських засадах та справедливіших інституціях.