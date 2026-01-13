Майже в кожній відповіді, прямо чи між рядків, звучить одне прізвище – Путін. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Нас не має вводити в оману те, що Дональд Трамп публічно висловив сподівання, що США не доведеться застосовувати до очільника Кремля сценарій венесуельського зразка. Важливе інше: Володимира Путіна називають у контексті міжнародних злочинців, із якими цивілізований світ не знає, що робити. А це означає лише одне – питання його відповідальності знову повернулося в публічну площину.

Так, технічної можливості заарештувати або в інший спосіб нейтралізувати конкретно цього злочинця може зараз не існувати. Але сам факт, що злочинця назвали злочинцем, уже змінює реальність. Ми пам'ятаємо, як завдяки Трампу Путін фактично вийшов з міжнародної ізоляції й навіть зустрівся з президентом США.

Тоді багатьом здалося, що для кремлівського диктатора це – індульгенція. Сьогодні очевидно: це було лише проявом жорсткого реалізму, коли говорять навіть із тими, кого вважають вбивцями. Але розмова – не прощення.

Це чітко дав зрозуміти міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Відповідаючи на запитання журналіста, кого зі світових лідерів він би викрав, якби мав таку можливість, Гілі без вагань назвав Путіна. Стоячи біля зруйнованої багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва, британський міністр пояснив свою думку: "Ця будівля розповідає все, що потрібно знати про Путіна".

Коли про хазяїна Кремля говорять у контексті можливого захоплення, він раптом зменшується в розмірах, перестає бути "геополітичним гросмейстером" і стає схожим на переляканого Мадуро на лаві підсудних, на жалюгідного Башара Асада, що розчинився в московському натовпі, або на іранського аятолу, під яким прямо зараз ходуном ходить крісло. Колись фотографії всіх цих людей будуть на одній сторінці підручника історії – у розділі про диктаторів-невдах.

Тож, чи може Путін опинитися на лаві підсудних? Через дві години – ні. Але в історичній перспективі – так. У цьому світі можливе все. Ще кілька років тому влада Асада здавалася непорушною. Сьогодні він ховається від правосуддя. Не всім колишнім диктаторам щастить уникнути відповідальності.

Настане час і не лише Путін, а й інші російські воєнні злочинці постануть перед судом. Україна вже довела, що слово "справедливість" – не абстракція. У нормальному цивілізованому суспільстві місце злочинців відоме – у в'язниці. Якщо іншого шляху не залишається, терористи мають бути ліквідовані.