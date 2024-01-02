Чи продовжать росіяни масовані обстріли: авіаексперт оцінив ресурси Росії

Росіяни можуть продовжити масовані обстріли України. Суть у тому, що вони можуть поспішати виграти так звану битву логістик.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап оцінив 24 Каналу запаси російських ракет. Серед іншого Росія атакувала Україну наймасовішими своїми ракетами Х-555.

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Ракетні запаси Росії

Криволап зазначив, що такого темпу росіяни довго витримати не зможуть. Вони вже майже підійшли до свого місячного виробництва, а "Кинджалів" вони вже запустили більше, ніж розраховане їхнє виробництво. Можуть, звісно, перейти й на "Іскандери-М".

Можливо, Росія хотіла атакувати Україну ще до Різдва, однак не змогла організуватися. Нині окупанти поспішають, адже триває "битва логістики". Хто швидше зможе доставити з їхнього боку ракети, з нашого боку – ракети й іншу зброю до точок, де твориться спротив цим повітряним атакам. Хто швидше – той буде вигравати. Поки що все нормально йде, не можна бути на 100% захищеним,

– зазначив авіаційний експерт.

Авіаційний експерт окремо подякував українській ППО, бо вона робить дуже потужні дії з тим ресурсом, який у неї є. Вони дають просто потужні результати.

Масований обстріл 2 січня

Масована атака по Україні 2 січня була схожою на обстріл 29 грудня. Окупанти випустили значну кількість ракет. Сили ППО наполегливо працювали, щоб знищити якомога більше повітряних цілей. Зокрема, подякував силам ППО й командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Відомо, що ППО збили 10 ракет "Кинджал", а також 62 крилаті ракети та ще 35 ударних БпЛА типу "Шахед". Окупанти обстріляли не лише Київ та область, а й інші регіоні Україні. Відомо, що в Харкові є жертви серед цивільного населення, через обстріли.

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