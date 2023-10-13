Україна чи Ізраїль: чому вибір, кому допомагати, може стати стратегічною помилкою США

Війна в Ізраїлі продовжується і на цьому тлі у США з'явилися спекуляції, мовляв, кому в першу чергу допомагати – Україні чи Ізраїлю. Окремі конгресмени закликають перемкнути увагу на Ізраїль, а інші навпаки хочуть об'єднати пакети допомоги для Ізраїлю та України.

Президент США Джо Байден опублікує свій план додаткового фінансування України та Ізраїлю наступного тижня. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, чи похитнеться допомога Україні з боку США через війну між ХАМАС та Ізраїлем.

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Що спільного у війнах проти Ізраїлю та України

На тлі загострення в Ізраїлі почали з'являтися побоювання щодо того, що США можуть зменшити підтримку України через посилення підтримки Ізраїлю.

Мовляв, Вашингтону доведеться обирати, кого підтримати більше. Сильно на цьому спекулює російська пропаганда, але знаходяться й американські посадовці, які про це говорять.

Глава Пентагону Ллойд Остін напередодні чітко вказав, що Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю.

На цю тему видання WSJ висловило чітку позицію, зазначивши, що ті, хто говорять про вибір між Ізраїлем та Україною – дуже сильно помиляються.

У вівторок президент Байден натякнув, що може попросити у Конгресу асигнування для Ізраїлю, України та Тайваню. І це має військовий і політичний сенс.

США протистоять авторитарній вісі, яка все більше працює разом – це Росія, Іран та Китай. У статті WSJ наводяться аргументи на користь того, що Росія активно співпрацює у військовому плані з Іраном, а також більш приховано з Китаєм.

Відповідно, все виглядає так, що ця вісь прагне встановити нові правила світу та повалити відносну глобальну стабільність, яку Захід сформував після Другої світової війни.

Тобто, війни проти Ізраїлю та України пов'язані між собою глобальною метою.

Але навіть у Конгресі США з'являються ті, хто хоче відокремити Ізраїль від України та змусити зробити певний вибір. Наприклад, варто звернути, що говорить Джош Гоулі, конгресмен-республіканець.

Ізраїль стоїть перед екзистенційною загрозою. Будь-яке фінансування для України має бути негайно перенаправлено до Ізраїлю. Ми маємо протистояти спробам пов'язати екстрену військову підтримку Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України,

– заявив він.

Тобто, Джош Гоулі запевняє, що нібито США не зможуть допомагати обом.

Ізраїль та Україна потребують різної допомоги

Але дві війни все ж різні – ЗСУ нині намагаються прорвати лінії оборони росіян на фронті, а от ізраїльський ЦАХАЛ атакує ХАМАС з повітря.

Відповідно, терміновий запит Ізраїлю до США – це перехоплювачі для ізраїльської ПРО "Залізний купол", які Україна не використовує. Або ж мова йде про авіаційні ракети, які також ЗСУ не зможуть використати на старих літаках. У нас запити навіть різні.

Та все ж окремі конгресмени у США запевняють, що з початком наземної операції Ізраїлю в Секторі Гази ЦАХАЛ потребуватиме постачання снарядів 155-мм, які нині отримує Україна.

США вже нарощують виробництво 155-мм калібру, а Ізраїль, відверто кажучи, не зможе використати величезну кількість артилерійських снарядів, бо масштаби різні.

Чому питання допомоги одразу Ізраїлю та Україні може стати проблемою

Хоча, все ж варто визнати, що у разі розширення війни на Близькому Сході, питання допомоги одразу Ізраїлю та Україні може стати проблемою і про це й пишуть нині американські ЗМІ.

"США потребують зусиль, щоб виробляти більше боєприпасів і розширювати свій арсенал. США та їхнім союзникам потрібне все: від артилерії до систем протиракетної оборони Patriot і зброї великої дальності, як-от Naval Strike Missile, для кількох театрів бойових дій.

Тисячі протикорабельних ракет великої дальності потрібні, щоб стримати Китай від удару по Тайваню, незалежно від подій у Газі чи Україні. Вибір між Україною та Ізраїлем був би стратегічною помилкою. Блокування спроби Росії відновити свою імперію в Європі та захист головного союзника Америки на Близькому Сході відповідають національним інтересам США", – пише WSJ.

Втім, також варто розуміти, що ті ж республіканці нині заграють із виборцями, вимагаючи, наприклад, не голосувати одночасно за допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті.

Фактично, вони намагаються таким чином вгодити ізоляціоністам.

Сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден опублікує свій план додаткового фінансування України та Ізраїлю наступного тижня.

Проблема в тому, що Конгрес США все ще залишається без Спікера. Напередодні республіканці висунули головним кандидатом Стіва Скаліза, який свого часу підтримував Україну і напередодні заявив, що ізоляціоністські настрої не припустимі.

Але Скаліз раптом відкликав свою кандидатуру на посаду Спікера. Тож, тепер процес призначення нового спікера Палати знову затягнеться.