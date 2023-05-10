Загроза ракетних атак досі залишається: Росія так і не вивела з моря ракетоносії
Росія до 9 травня активізувала ракетні та дронові обстріли українських міст. Наша ППО докладає максимальних зусиль, однак після 9 травня не варто очікувати на припинення ракетних обстрілів з боку держави-терористки.
Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона розповіла, скільки ракет морського базування зараз на готовності у ворога.
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У ніч на 10 травня росіяни запустили кілька дронів "Шахід" на південно-східний напрямок і намагалася обійти системи протиповітряної оборони України, розповіла Гуменюк. Однак БпЛА так і не долетіли до своїх цілей завдяки ППО.
Ворог не полишив терористичні плани
Зважаючи на ситуацію з ракетоносіями в Чорному морі, можна зробити висновок, що ворог не відмовився від наміру продовжувати ракетні атаки, зауважила речниця ОК "Південь".
Наростивши під час попередньої ракетної атаки присутність ракетоносіїв, вони так і залишили на чергуванні п'ять ракетоносіїв, серед яких один підводний човен, що ускладнює виявлення пусків, і чотири надводних,
– прокоментувала Гуменюк.
За її словами, враховуючи кількість "Калібрів", що були випущені в ніч на 9 травня, зараз сумарний зал з моря може складати до 28 ракет цього типу. Це досить великий запас, який готовий до застосування проти тилових регіонів України.
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Ворог працює проти ППО
Гуменюк розповіла, що ворог намагається постійно змінювати напрямок руху засобів ураження і їх типи. Це є елементом підбору тактики, що може виявитися більш ефективною, на погляд окупантів, проти української ППО.
Саме тому ворог намагається урізноманітнити і використовувати змішані атаки, дронами-камікадзе, ракетами повітряного базування, ракетами надводного й підводного базування,
– резюмувала Гуменюк.
Обстріли України: останнє
- В ніч на 10 травня ворог випустив три дрони по Дніпропетровській області. Українська ППО збила всі БпЛА.
- Вночі 9 травня окупанти випустили 25 ракет по Україні, з них було збито 23. Ворог атакував з акваторії Чорного моря та району Каспію. Наразі немає інформації, що була застосована та збита російська балістика.
- 8 травня агресор запустив 35 іранських дронів, які були направлені на столицю. Це була одна з найбільших атак на столицю. Однак всі дрони були успішно збиті, уламки влучили у автівку та житловий будинок в Києві. Обійшлося без жертв.