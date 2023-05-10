Загроза ракетних атак досі залишається: Росія так і не вивела з моря ракетоносії

Росія до 9 травня активізувала ракетні та дронові обстріли українських міст. Наша ППО докладає максимальних зусиль, однак після 9 травня не варто очікувати на припинення ракетних обстрілів з боку держави-терористки.

Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона розповіла, скільки ракет морського базування зараз на готовності у ворога.

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У ніч на 10 травня росіяни запустили кілька дронів "Шахід" на південно-східний напрямок і намагалася обійти системи протиповітряної оборони України, розповіла Гуменюк. Однак БпЛА так і не долетіли до своїх цілей завдяки ППО.

Ворог не полишив терористичні плани

Зважаючи на ситуацію з ракетоносіями в Чорному морі, можна зробити висновок, що ворог не відмовився від наміру продовжувати ракетні атаки, зауважила речниця ОК "Південь".

Наростивши під час попередньої ракетної атаки присутність ракетоносіїв, вони так і залишили на чергуванні п'ять ракетоносіїв, серед яких один підводний човен, що ускладнює виявлення пусків, і чотири надводних,

– прокоментувала Гуменюк.

За її словами, враховуючи кількість "Калібрів", що були випущені в ніч на 9 травня, зараз сумарний зал з моря може складати до 28 ракет цього типу. Це досить великий запас, який готовий до застосування проти тилових регіонів України.

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Ворог працює проти ППО

Гуменюк розповіла, що ворог намагається постійно змінювати напрямок руху засобів ураження і їх типи. Це є елементом підбору тактики, що може виявитися більш ефективною, на погляд окупантів, проти української ППО.

Саме тому ворог намагається урізноманітнити і використовувати змішані атаки, дронами-камікадзе, ракетами повітряного базування, ракетами надводного й підводного базування,

– резюмувала Гуменюк.

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