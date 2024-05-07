Продовження мобілізації та воєнного стану: законопроєкти схвалив профільний комітет Ради

Комітет з питань національної безпеки схвалив на засіданні законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року. Вже в середу, 8 травня, Парламент має схвалити законопроєкти своїм голосуванням на засіданні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Воєнний стан продовжать

У пояснювальній записці до обох законопроєктів зазначають, що їхнє ухвалення сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Росії проти України.

Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні № 11235 та № 11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно починаючи з 14 травня – до 11 серпня 2024 року,

– написав нардеп.

Попереднього разу Верховна Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію в Україні 7 лютого. Це було десяте рішення щодо їхньої дії з початку повномасштабної війни.

Воєнний стан у зв'язку із початком Росією війни та загальна мобілізація були запроваджені Президентом Володимиром Зеленським 24 лютого 2022 року.

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