Продовження мобілізації та воєнного стану: законопроєкти схвалив профільний комітет Ради
Джерело:Ярослав Железняк
Комітет з питань національної безпеки схвалив на засіданні законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
У документах пропонується продовжити воєнний стан з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року. Вже в середу, 8 травня, Парламент має схвалити законопроєкти своїм голосуванням на засіданні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Воєнний стан продовжать
У пояснювальній записці до обох законопроєктів зазначають, що їхнє ухвалення сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Росії проти України.
Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні № 11235 та № 11236 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно починаючи з 14 травня – до 11 серпня 2024 року,
– написав нардеп.
Воєнний стан у зв'язку із початком Росією війни та загальна мобілізація були запроваджені Президентом Володимиром Зеленським 24 лютого 2022 року.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Новий закон зобов'язав місцеву владу вести військовий облік. Тепер органи місцевої влади повинні будуть брати та знімати з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також влада на місцях займатиметься виключенням з військового обліку громадян, які померли, визнані безвісти зниклими, втратили громадянство України, визнані непридатними або досягли граничного віку.
- Після 18 травня військовозобов'язані мають 60 днів для того, аби оновити власні дані у ТЦК. Крім того, влітку вони зможуть зробити це через електронний кабінет.
- Оновити персональну інформацію повинні й чоловіки за кордоном. Зробити це можна телефоном або через електронну пошту ТЦК. Без військово-облікових документів українці не зможуть оформити документи та отримати консульські послуги.