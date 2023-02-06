Зеленський подав у Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію. Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти.

Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Про це пише 24 Канал посиланням на проєкти законів від 6 лютого 8419 та 8420.

До теми Рада знову продовжить дію воєнного стану: коли та наскільки

На скільки можуть продовжити воєнний стан

Тексти документів поки що не оприлюднені, тому на який термін продовжать воєнний стан, невідомо.

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан та мобілізацію на три місяці – до 19 лютого.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що, ймовірно, воєнний стан та мобілізацію знову продовжать на 90 днів.

Що треба знати про воєнний стан

Нагадаємо, що воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, аби надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки.

Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.

Пропозиції щодо введення воєнного стану на всій території нашої держави або в окремих її місцевостях на розгляд президентові подає РНБО. Для ухвалення рішення глава держави видає указ про введення воєнного стану і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження.

Після цього Парламент збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає затвердження указу. Це буде вже шосте таке голосування Парламенту від початку повномасштабної війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.