У Кремлі розділились у питанні, чи продовжувати війну, – Буданов

Всередині Росії продовжується сіятися розбрат. Наразі у Кремлі не можуть однозначно визначитися з тим, чи продовжувати велику війну, розв'язану торік проти України.

На цьому під час інтерв'ю наголосив глава Головного управління розвідки МО Кирило Буданов. Він зауважив, що розбрат у Кремлі стався через те, що багато хто нарешті усвідомив відхилення Москви від запланованого курсу.

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Не всі готові до "війни до кінця"

Кирило Буданов підкреслив, що серед вищого керівництва Росії відсутня одностайність. Частина підтримує продовження війни, а інша частина чекає, коли вона нарешті закінчиться. За словами глави ГУР МО, за "війну до кінця" виступає не так уже й багато представників керівної верхівки країни-агресорки.

Здебільшого у людей, які виступають за це, скажімо так, за цим бажанням у них стоїть банальний страх відповідальності. Тому що є певна кількість людей, які не зможуть сказати, що це якось без нас ухвалювалося рішення, що це не ми. Їх дуже небагато, до речі,

– підкреслив він.

Росія не готова визнати програш

Водночас слід розуміти, що Росія не може артикулювати, що програш неминучий. Це б похитнуло крісло під Путіним, а також його режимом. Тож частина верхівки країни-агресорки, яка не підтримує продовження війни, просто вичікує. Вона прагне дочекатися, коли ситуація зміниться.

"Усі чекають на певний момент коли, скажімо так, та вежа Кремля, яка виступає за однозначну війну, образно кажучи, упреться в стінку і визнає, що, ну не йде. Це глухий кут, як то кажуть... Будемо дивитися, як підуть події далі", – підкреслив він.

Глава ГУР МО підкреслив, що всередині Кремля порозуміння не буде. Принаймні поки що не буде, поки Україна не чинитиме рішучих дій.

Чи готова Росія до "війни на десятиліття"

На це питання також відповів глава ГУР МО. За словами Кирила Буданова, Росія не готова до тривалих бойових дій. У неї досить обмежені ресурси. І про це у Кремлі чудово знають.

Він також зауважив, що впродовж трьох найближчих місяців спостерігатимуться активні дії на полі бою. Глава ГУР МО підкреслив, що саме від них залежатиме перебіг подій далі. Наразі ж спостерігатиметься динаміка у бою як з боку ЗСУ, так і ворога.