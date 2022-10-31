Як здійснити прогноз Буданова щодо звільнення Херсона: активіст припустив декілька сценаріїв

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщину. Керівник розвідки Кирило Буданов заявив, що операція по звільненню Херсона триватиме до кінця листопада. Чи можливо здійснити такий прогноз Буданова – читайте у статті.

Власну думку 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він вважає, звільнити місто можна навіть швидше, але для цього треба "перерізати" російські переправи через греблю та всі понтонні переправи.

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За його словами, для цього треба підняти рівень води в Дніпрі вище того рівня, який є зараз, приблизно на рівень весняних паводків.

Достатньо буде одного метра підняття води для того, щоб перевезення окупантів суттєво ускладнилися або стали зовсім неможливими. І треба знищити можливість переправлятися транспортом через греблю Каховської ГЕС,

– пояснив Молчанов.

Активіст також зазначив, що можна знищити міст в Олешках, який веде до Антонівського мосту та переправ через Дніпро.

"Олешківській міст набагато коротший і росіянам, щоб його замінити, треба буде зробити щонайменше дві переправи. Є ще багато об’єктів, які треба знищувати", – сказав Молчанов.

Молчанов про ситуацію на Херсонщині та звільнення Херсону: відео



На його думку, цей варіант є можливим, адже вода та повітря буде холодним, тож окупантам буде складніше робити перевезення через вогневий вплив ЗСУ.

Тоді вони за браком снарядів, пального та навіть їжі будуть змушені відступати, не зважаючи на можливу артилерійську підтримку з лівого берега… Окупанти вже окопуються вздовж берегів, і якщо підніметься рівень води, то ці окопи будуть підтоплені і сидіти по коліна у воді в холод росіяни не будуть,

– пояснив Молчанов.

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