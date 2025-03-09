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24 Канал Новини України Невелика хмарність, без опадів і до +18: прогноз погоди на 9 березня
8 березня, 14:47
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Невелика хмарність, без опадів і до +18: прогноз погоди на 9 березня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • 9 березня в Україні очікується тепла весняна погода з невеликою хмарністю та без опадів, температура вдень до +13...+18 градусів.
  • У Києві та області температура вдень підніметься до +16...+18 градусів, вітряно, з південно-східним вітром 5 – 10 метрів на секунду.

В Україні 9 березня очікується тепла весняна погода. За прогнозами синоптиків, день буде супроводжуватися невеликою хмарністю та без опадів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 9 березня

За прогнозами синоптиків, у неділю, 9 березня, у східних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень підніметься до комфортних +13...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на узбережжі морів – там очікується +7...+12 градусів.

До слова, абсолютний температурний рекорд в Україні, який було встановлено у березні – +19...+29 градусів. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, чи можливе таке ж потепління цього року.

Якою буде погода в Києві та області

Згідно з прогнозом погоди, у Київській області впродовж 9 березня буде зберігатися невелика хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура коливатиметься в межах від +3 до -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13...+18 градусів.

У Києві нічна температура становитиме +1...+3 градуси, а вдень очікується по-справжньому весняне потепління до +16...+18 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +16...+18;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +16...+18;
  • Тернопіль +16...+18;
  • Чернівці +16...+18;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +16...+18;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +14...+16;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +13...+15;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +14...+16.

Погода в Україні 9 березня / Карта Укргідрометцентру