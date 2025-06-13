Дощ майже по всій Україні: якою буде погода 13 червня

У п'ятницю, 13 червня, синоптики знову прогнозують дощі. Опади охоплять чи не всю територію України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 13 червня

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, окрім Закарпаття, Карпат та південної частини, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура на півдні країни вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; на решті території вночі +8...+13, вдень +15...+20 градусів (у Карпатах вночі +1...+6, вдень +10...+15).

З північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться. Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві та на Київщині 13 червня

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 18 метрів на секунду. Тож у Києві й області оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +15...+20; у Києві вночі +10...+12, вдень +17...+19 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вдень 13 червня в Україні, окрім крайнього заходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.



Небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 червня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +19...+21

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +16...+18

Тернопіль +16...+18

Чернівці +16...+18

Хмельницький +16...+18

Луцьк +17...+19

Рівне +17...+19

Житомир +17...+19

Вінниця +16...+18

Одеса +23...+25

Миколаїв +22...+24

Херсон +23...+25

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +17...+19

Черкаси +17...+19

Чернігів +17...+19

Суми +16...+18

Полтава +17...+19

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +20...+22

Луганськ +19...+21

Харків +17...+19



Прогноз погоди в Україні на 13 червня / Укргідрометцентр