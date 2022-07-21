+35 градусів та грози: прогноз погоди на 22 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 липня, буде і з дощами, і зі спекою. Зокрема, найвище температура повітря прогріється на Закарпатті.

Там синоптики прогнозують +35 градусів. Опадів в регіоні не буде.

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У яких регіонах буде спекотно

Сухе повітря та спеку синоптики обіцяють на Заході та Півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +29...+33 градусів. Небо буде сонячним, а північний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У центральних регіонах температура повітря буде комфортнішою. У Києві та інших областях вона прогріється до +24...+26 градусів.

Де прогнозують грози

У Чернігові,

Сумах,

Харкові,

Полтаві,

Дніпрі,

Луганську,

Донецьку,

Запоріжжі,

Херсоні.

У Чернігові, Сумах, Харкові та Луганську температура буде найнижчою – +22...+24 градусів. Дощ падатиме і вдень, і вночі.

Водночас у Запоріжжі та Херсоні, попри опади, повітря буде теплим. Там стовпчики термометрів піднімуться до +28...+31 градусів. Тому, ймовірно, гроза буде недовгою.

Цікаво, що за даними синоптикині Наталки Діденко, температура повітря на північному-сході може опуститися до +19 градусів.

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Прогноз погоди в містах України на 22 липня

Ужгород – +33...+35

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру