Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 26 травня
- На 26 травня в Україні прогнозуються дощі та грози в північних, західних, центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях.
- Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів, вдень від 19 до 24 градусів, з вітром 7-12 м/с, на Лівобережжі до 20 м/с.
Погода в Україні у понеділок, 26 травня, буде хмарною. Цього дня сонце лише іноді визиратиме з-за хмар, а в більшості областей пройдуть дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Удень на лівому березі країни можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
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Якою буде погода в Україні 26 травня
У понеділок опади у вигляді короткочасних дощів прогнозуються в північних, більшості західних, центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях. Удень місцями можливі грози, а на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, за даними синоптиків, можуть лити й сильні дощі. На решті території України цього дня буде без опадів.
Вітер переважно рухатиметься з південного сходу та сягатиме 7-12 метрів за секунду. На Лівобережжі пориви будуть сильнішими – до 20 метрів за секунду.
Середня температура цього дня буде від 12 до 17 градусів тепла вночі та від 19 до 24 градусів удень. Натомість у західних регіонах, у Житомирській та Вінницькій областях вночі очікується +4…+9 градусів та від 12 до 17 градусів тепла вдень. На Сході та Південному Сході країни вдень буде +25…+30 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +19...+21;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +14...+16;
- Рівне +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +26...+28;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +26...+28;
- Донецьк +27...+29;
- Луганськ +27...+29;
- Харків +27...+29.
Прогноз погоди в Україні на 26 травня / Карта Укргідрометцентру