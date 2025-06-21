Похолодання та дощі пройдуть у частині областей: прогноз погоди в Україні на 21 червня
Погода в Україні у суботу, 21 червня, буде хмарною з проясненнями. На території частини областей очікуються короткочасні дощі. Водночас спеки не прогнозують.
Утім, минеться без сильних шквалів вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, уночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються невеликі короткочасні дощі. Водночас опади прогнозують вдень по Україні, за винятком західних регіонів.
Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. На узбережжі морів буде до 17 градусів тепла.
Вдень на території України прогнозують від 16 до 21 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті буде до 24 градусів тепла. В Карпатах вночі буде 2 – 7 градусів тепла, а вдень – 13 – 18 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +19...+21;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +19...+21;
- Житомир +19...+21;
- Вінниця +20...+22;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +21...+23;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +17...+19;
- Суми +17...+19;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +19...+21;
- Луганськ +19...+21;
- Харків +19...+21.
Погода в Україні 21 червня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, напередодні синоптики повідомляли, що найближчими днями в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Також подекуди посилиться вітер. У червні стають активнішими грозові процеси.