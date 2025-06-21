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24 Канал Новини України Похолодання та дощі пройдуть у частині областей: прогноз погоди в Україні на 21 червня
20 червня, 15:19
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Похолодання та дощі пройдуть у частині областей: прогноз погоди в Україні на 21 червня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у суботу, 21 червня, буде хмарною з проясненнями. На території частини областей очікуються короткочасні дощі. Водночас спеки не прогнозують.

Утім, минеться без сильних шквалів вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, уночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях очікуються невеликі короткочасні дощі. Водночас опади прогнозують вдень по Україні, за винятком західних регіонів.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. На узбережжі морів буде до 17 градусів тепла.

Вдень на території України прогнозують від 16 до 21 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті буде до 24 градусів тепла. В Карпатах вночі буде 2 – 7 градусів тепла, а вдень – 13 – 18 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +19...+21;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +19...+21;
  • Житомир  +19...+21;
  • Вінниця +20...+22;
  • Одеса +21...+23;
  • Миколаїв +21...+23;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +21...+23;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +17...+19;
  • Суми +17...+19;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +20...+22;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +19...+21;
  • Луганськ +19...+21;
  • Харків +19...+21.


Погода в Україні 21 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, напередодні синоптики повідомляли, що найближчими днями в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Також подекуди посилиться вітер. У червні стають активнішими грозові процеси.