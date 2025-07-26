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24 Канал Новини України Сильна спека та грози: прогноз погоди на 26 липня
25 липня, 14:38
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Сильна спека та грози: прогноз погоди на 26 липня

Ірина Чеботнікова

В Україні зберігається жарка погода. Водночас у низці регіонів пройдуть дощі. Синоптики попереджають про грози та шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 26 липня

Буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, грози; у північно-східній частині подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, на півдні до +24; вдень у західних та північних областях +24...+29, у центральних, східних та Закарпатській областях +28...+33, у південній частині сильна спека +35...+36 градусів.

Прогноз погоди в Києві та на Київщині

Тут також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +18...+20, вдень +27...+29 градусів.

Жовтий рівень небезпеки в Україні

Небезпечні метеорологічні явища будуть 26 липня у північно-східній частині. Чекаємо на грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.


Небезпечні явища в Україні 26 липня 2025 / Укргідрометцентр

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в обласних центрах

  • Київ +27...+29
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +26...+28
  • Луцьк +26...+28
  • Рівне +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +28...+30
  • Одеса +33...+35
  • Миколаїв +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Сімферополь +33...+35
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +25...+27
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +33...+35
  • Донецьк +31...+33
  • Луганськ +29...+31
  • Харків +30...+32


Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Укргідрометцентр