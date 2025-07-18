Дощі, грози, град, шквали та до +34 градусів тепла: прогноз погоди на 18 липня

Погода в Україні в п'ятницю, 18 липня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються помірні дощі.

Тоді як в інших регіонах можливі грози, град та сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яку погоду прогнозують синоптики 18 липня?

Впродовж дня у південно-західній частині України, крім крайнього сходу, очікуються помірні дощі. Натомість на Закарпатті та Прикарпатті, в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях будуть значні опади.

Вночі у південно-західній частині, вдень по всій території України, крім заходу, можливі грози. Тоді як на Лівобережжі місцями буде град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Впродовж дня очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря у південній частині та на сході країни вночі коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, вдень – від +29 до +34 градусів тепла. На решті території України вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13 – +18 градусів тепла, вдень – +21 – +26 градусів тепла. У західних областях повітря прогріється до +16 – +21 градуса тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +21...+23;

Ужгород +18...+20;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +18...+20;

Чернівці +18...+20;

Хмельницький +18...+20;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +23...+25;

Вінниця +22...+24;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +28...+30;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +30...+32;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +30...+32;

Донецьк +31...+33;

Луганськ +31...+33;

Харків +30...+32.



Прогноз погоди в Україні на 18 липня / Скриншот карти Укргідрометцентру