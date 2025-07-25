Погода на 25 липня / карта Укргідрометцентру
Погода у п'ятницю, 25 липня, не порадує жителів низки областей – прогнозуються короткочасні дощі та грози. Проте на Лівобережжі все ще сонячно і без опадів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Якою буде погода в останній місяць літа: чи чекати у серпні на аномальну спеку й затяжні дощі
Так, 25 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний, на Лівобережжі – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Очікується, що вночі температура опускатиметься до +14…+19, на півдні країни буде дещо тепліше – +18…+23. Вдень у західних та північних областях прогнозують +25…+30, на решті території +28…+33. У більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека до +35.
Важливо! Синоптики попереджають, що 25 липня у західних областях вдень грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні / карта Укргідрометцентру