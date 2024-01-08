Температура до -20 і сильні снігопади: якою буде погода в Україні найближчий тиждень

Українські міста та села несподівано накрили справжні січневі морози. Найближчими днями позначки термометра можуть показувати до 20 градусів морозу у деяких регіонах, також ймовірні сильні снігопади.

Варто зазначити, що метеорологи попереджають про I рівень небезпеки у зв'язку з погіршенням погодних умов. Найближчим часом потепління очікувати не варто.

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Прогноз погоди на найближчі дні

Синоптики прогнозують, що 9 – 10 січня погода в Україні буде переважно без опадів. Лише у вівторок вночі у південних та південно-східних областях можливий сніг.

Позначки термометра вночі сягатимуть 15 – 21 градусів морозу, не перевищуватимуть 7 – 12 градусів нижче нуля. У південних областях та на Закарпатті вночі 8 – 14 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів. Метеорологи очікують, що 10 січня температура в Україні вночі досягатиме 6 – 12 градусів, а вдень 1 – 6 нижче нуля.

Прогноз погоди по Україні на 10 січня 2024 року / карта Укргідрометцентру

Погода у четвер 11 січня порадує українців невеликим снігом – крім південної частини та Закарпаття. Вдень варто очікувати на мокрий сніг. Температура вночі досягне 2 – 8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах країни ожеледиця.

Прогноз погоди по Україні на 11 січня 2024 року / карта Укргідрометцентру

У п'ятницю 12 січня варто розраховувати на невеликий сніг у східних та південних регіонах, на решті частин України – переважно без опадів. Температура вночі в країні коливатиметься в межах 7 – 11 градусів нижче нуля. Вдень у діапазоні 3 – 6 градусів нижче нуля на Півдні, 5 – 8 градусів на решті територій. На північно-східному напрямку позначки можуть опуститися до 12 градусів морозу. У Криму температура підійматиметься до позначки у 0 градусів.

Прогноз погоди по Україні на 12 січня 2024 року / карта Укргідрометцентру

У суботу 13 січня снігопади перемістяться у західні та північні регіони, на решті територій – без опадів, помірна хмарність. Вночі температура сягатиме 9 – 14 градусів нижче нуля, окрім Сходу – там можливі морози до 16 – 18 градусів. Вдень стовпчики показуватимуть 1 – 4 градуси морозу на Заході, 8 – 12 градусів на Сході та 4 – 8 градусів нижче нуля на решті територій.

Потепління не буде

Ігор Кібальчич зазначає, що наразі досить складно точно сказати, наскільки довго протримається період аномально холодної погоди, досить складно. Попри це, у будь-якому випадку до середини місяця істотних змін і різкого потепління не передбачається.

Морози в Україні є результатом впливу холодного арктичного повітря, яке сконцентрувалося на крайній півночі Європи та Скандинавському півострові. Зокрема, у столиці Норвегії зафіксовано максимально низьку температуру за усю історію метеорологічних спостережень. Стовпчик термометра в одному з районів Осло знизився до позначки нижче -30°C.