Знову похолодання: якою буде погода в Україні 2 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні знову похолоднішає 2 квітня. Також очікуються дощі, тому без парасольки на вулицю краще не виходити.
У більшості областях Україні, окрім Сходу, у неділю очікуються дощі. Небо буде хмарним.
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Якою буде погода в Україні 2 квітня
2-квітня в Україні похолоднішає. На небу буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі, в Карпатах навіть з мокрим снігом. Лише у східній частині вночі без опадів.
Вітер південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі найхолодніше буде у східній частині та в Карпатах. Натомість найтепліше вдень буде на Півдні та на Сході.
У столиці теж задощить
У Києві 2 квітня очікується дощ. Вдень стане холодніше, близько +10 градусів. Вночі температура коливатиметься від 7 до 9 градусів.
Температура по області вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів.
Погода у найбільших містах
- Київ – +9…+11
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +10…+12
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +12...+14
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +10...+12
- Донецьк – +11...+13
- Луганськ – +10...+12
- Харків – +11...+13