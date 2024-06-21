У деяких областях вдарить спека понад 30 градусів: якою буде погода в Україні 22 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 22 червня буде доволі спекотною. Однак у деяких областях на додачу ще й пройдуть грози.
Цього дня в Україні буде мінлива хмарність. Температура в деяких містах буде 30+ градусів.
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Прогноз на 22 червня
Опадів цього дня не передбачається, лише в західних областях у другу половину дня пройдуть короткочасні дощі, грози. Однак подекуди на Заході будуть значні дощі, град та шквали вітру 17 – 22 метри на секунду.
В цілому по країні вітер буде переважно південний, а у східній, північно-східній частині та в Приазов'ї північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме 13 – 18 градусів, а вдень 25 – 30 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті місцями 32 – 34 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +27...+29
- Ужгород +29...+31
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +29...+31
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +29...+31
- Луцьк +28...+30
- Рівне +28...+30
- Житомир +27...+29
- Вінниця +28...+30
- Одеса +28...+30
- Миколаїв +28...+30
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +27...+29
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +25...+27
- Харків +25...+27
Погода в Україні 22 червня / Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 22 червня по Київщині
У Києві буде мінлива хмарність, проте опадів не очікується.
Температура по області вночі становитиме 13 – 18 градусів і вдень 25 – 30 градусів. Тим часом у столиці вночі 15 – 17 градусів, вдень 27 – 29 градусів.