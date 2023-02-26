Зима не хоче відступати: прогноз погоди на 27 лютого

Погода в Україні у понеділок, 27 лютого, у більшість областей принесе опади, а геть усю державу оповиватимуть хмари. Стовпчики термометрів також поповзуть до низу.

Лише на Сході та Півдні України подекуди буде тепліше, ніж попереднього дня. По всій Україні синоптики передбачають також не лише хмарну погоду, а й свіжий вітер, швидкістю 5–10 метрів на секунду.

Варте уваги Чи будуть навесні морози та сніг: яку погоду прогнозують у березні

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Найхолодніше новий тиждень зустрінуть області на Заході та Півночі держави, де синоптики прогнозують температуру від -1 до +2. Вночі ж стовпчики термометра можуть опуститися й до -4. Також українців очікують снігопади та дощі, подекуди значні. Вони оминуть лише Волинську, Рівненську та Чернігівську області

Щодо Сходу України, то там температура за вікном впродовж дня коливатиметься в межах від +3 аж до +14. Опадів також буде менше. На Півдні ж стовпчики термометра підійматимуться найвище – до +15. Дощитиме ж у Миколаївській та Одеській областях.

Погода у містах України 27 лютого

Київ – 0...+2

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +6...+8

Харків – +3...+5



Прогноз погоди на 27 лютого / Дані Укргідрометцентру