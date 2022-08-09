Літо в Україні завершиться пекельним +41 градусом: де чекати сильну спеку

Наприкінці літа температура повітря в Україні підійметься до аномальних показників. Українці зможуть добряче погрітися на сонці перед осіннім похолоданням.

Потужна спека на Луганщині

Стовпчики термометрів підіймуться до +41 градуса у Луганській області. Таку спеку синоптики прогнозують ще всередині місяця – 15 – 16 серпня.

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У 20-х числах місяця температура повітря суттєво не зменшиться. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +38 градусів. Подихати свіжим, а не задушливим повітрям, мешканці регіону зможуть лише один день – 27 серпня. Тоді температура повітря опуститься до +23 градусів і випаде дощ, однак вже наступного дня повернеться спека.

До речі, на Луганщині спекотними будуть і ночі. Після +41 градуса вдень, температура повітря опуститься лише до +25 градусів.

Де ще чекати на спеку

У Херсоні +40 градусів прогнозують на неділю, 21 серпня. Потужна спека не спаде вже до кінця місяця, лише 28 серпня можливий невеликий дощ. При цьому стовпчики термометрів триматимуться на рівні +27 градусів.

У решті східних та південних областей також буде дуже спекотно, однак до +39 градусів температура не підійматиметься. Найменшу задуху прогнозують в Одесі.

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Цікаво, що спекотно буде і на Закарпатті. 20 серпня стовпчики термометрів в області підіймуться до +39 градусів. При цьому в інших західних регіонах повітря буде набагато свіжішим.

У дні, в які синоптики прогнозують потужну спеку, не радимо проводити час під відкритим сонцем. Пийте багато води, користуйтеся сонцезахистом та, по можливості, перебувайте у тіні.